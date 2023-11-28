https://ria.ru/20231128/pozhar-1912476522.html

В новой Москве локализовали пожар на складе с елочными игрушками

В новой Москве локализовали пожар на складе с елочными игрушками - РИА Новости, 28.11.2023

В новой Москве локализовали пожар на складе с елочными игрушками

Пожар на складе с елочными игрушками на площади порядка 100 квадратных метров в новой Москве локализован, пострадавших нет, сообщает пресс-службу столичного... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:56

2023-11-28T18:56

2023-11-28T18:56

происшествия

москва

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пожар на складе с елочными игрушками на площади порядка 100 квадратных метров в новой Москве локализован, пострадавших нет, сообщает пресс-службу столичного главка МЧС. Ранее экстренные службы сообщали РИА Новости, что двухэтажный склад с елочными игрушками загорелся на площади порядка 100 квадратных метров в новой Москве. "Принятыми мерами в 18.29 пожар локализован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что пожар произошел в двухэтажным кирпичном здании в деревне Сосенки, дом 355, строение 2.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, коммерческая недвижимость