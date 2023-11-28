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В новой Москве локализовали пожар на складе с елочными игрушками
В новой Москве локализовали пожар на складе с елочными игрушками - РИА Новости, 28.11.2023
В новой Москве локализовали пожар на складе с елочными игрушками
Пожар на складе с елочными игрушками на площади порядка 100 квадратных метров в новой Москве локализован, пострадавших нет, сообщает пресс-службу столичного... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:56
2023-11-28T18:56
2023-11-28T18:56
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пожар на складе с елочными игрушками на площади порядка 100 квадратных метров в новой Москве локализован, пострадавших нет, сообщает пресс-службу столичного главка МЧС. Ранее экстренные службы сообщали РИА Новости, что двухэтажный склад с елочными игрушками загорелся на площади порядка 100 квадратных метров в новой Москве. "Принятыми мерами в 18.29 пожар локализован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что пожар произошел в двухэтажным кирпичном здании в деревне Сосенки, дом 355, строение 2.
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происшествия, москва, коммерческая недвижимость
Происшествия, Москва, Коммерческая недвижимость
В новой Москве локализовали пожар на складе с елочными игрушками
В новой Москве локализовали пожар на складе елочных игрушек, пострадавших нет
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пожар на складе с елочными игрушками на площади порядка 100 квадратных метров в новой Москве локализован, пострадавших нет, сообщает пресс-службу столичного главка МЧС.
Ранее экстренные службы сообщали РИА Новости, что двухэтажный склад с елочными игрушками загорелся на площади порядка 100 квадратных метров в новой Москве.
«
"Принятыми мерами в 18.29 пожар локализован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что пожар произошел в двухэтажным кирпичном здании в деревне Сосенки, дом 355, строение 2.
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