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ВСУ за сутки потеряли до 40 военных на Херсонском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 28.11.2023
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении нанесли удары по ВСУ, в результате Киев потерял до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, а также самоходную... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:13
2023-11-28T14:13
2023-11-28T14:13
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли удары по ВСУ, в результате Киев потерял до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщило во вторник Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных на Херсонском направлении
МО: ВСУ потеряли до 40 военных на Херсонском направлении и самоходку "Гвоздика"
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли удары по ВСУ, в результате Киев потерял до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщило во вторник Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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