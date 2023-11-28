https://ria.ru/20231128/pomosch-1912331954.html

Автотранспортники башкирского Сибая вяжут носки для бойцов

Автотранспортники башкирского Сибая вяжут носки для бойцов - РИА Новости, 28.11.2023

Автотранспортники башкирского Сибая вяжут носки для бойцов

Сотрудницы Сибайского автотранспортного предприятия в Башкирии в обеденный перерыв вяжут теплые носки для земляков, участвующих в спецоперации, сообщила РИА... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:49

2023-11-28T12:49

2023-11-28T14:26

надежные люди

сибай

республика башкортостан

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УФА, 28 ноя – РИА Новости. Сотрудницы Сибайского автотранспортного предприятия в Башкирии в обеденный перерыв вяжут теплые носки для земляков, участвующих в спецоперации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь предприятия Ольга Лысакова. "Сотрудницы Сибайского автотранспортного предприятия (филиал государственного унитарного предприятия "Башавтотранс") в обеденное время вяжут носки для бойцов, участвующих в спецоперации. В каждое изделие женщины вкладывают добрую энергетику, наполненную душевным теплом и заботой. У нас есть водительница автобуса, она тоже участвует в этой гуманитарной акции, но носки вяжет дома, после работы", - рассказала агентству Лысакова. По ее словам, у многих сотрудников предприятия сыновья участвуют в спецоперации и иногда увозят в зону СВО связанные теплые носки, когда приезжают домой в отпуск. "В основном теплые носки мы отправляем с общим гуманитарным конвоем из Сибая. До этого наши работники изготовили для военнослужащих пять печек-буржуек. Кроме того, наши специалисты проводят технический осмотр автомашин, которые местные жители покупают для отправки в зону СВО и красят транспорт под камуфляж", - сообщила собеседница.

https://ria.ru/20231127/pomosch-1912029613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сибай, республика башкортостан