https://ria.ru/20231128/pomosch-1912331954.html
Автотранспортники башкирского Сибая вяжут носки для бойцов
Автотранспортники башкирского Сибая вяжут носки для бойцов - РИА Новости, 28.11.2023
Автотранспортники башкирского Сибая вяжут носки для бойцов
Сотрудницы Сибайского автотранспортного предприятия в Башкирии в обеденный перерыв вяжут теплые носки для земляков, участвующих в спецоперации, сообщила РИА... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:49
2023-11-28T12:49
2023-11-28T14:26
надежные люди
сибай
республика башкортостан
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УФА, 28 ноя – РИА Новости. Сотрудницы Сибайского автотранспортного предприятия в Башкирии в обеденный перерыв вяжут теплые носки для земляков, участвующих в спецоперации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь предприятия Ольга Лысакова. "Сотрудницы Сибайского автотранспортного предприятия (филиал государственного унитарного предприятия "Башавтотранс") в обеденное время вяжут носки для бойцов, участвующих в спецоперации. В каждое изделие женщины вкладывают добрую энергетику, наполненную душевным теплом и заботой. У нас есть водительница автобуса, она тоже участвует в этой гуманитарной акции, но носки вяжет дома, после работы", - рассказала агентству Лысакова. По ее словам, у многих сотрудников предприятия сыновья участвуют в спецоперации и иногда увозят в зону СВО связанные теплые носки, когда приезжают домой в отпуск. "В основном теплые носки мы отправляем с общим гуманитарным конвоем из Сибая. До этого наши работники изготовили для военнослужащих пять печек-буржуек. Кроме того, наши специалисты проводят технический осмотр автомашин, которые местные жители покупают для отправки в зону СВО и красят транспорт под камуфляж", - сообщила собеседница.
https://ria.ru/20231127/pomosch-1912029613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сибай, республика башкортостан
Надежные люди, Сибай, Республика Башкортостан
Автотранспортники башкирского Сибая вяжут носки для бойцов
Автотранспортники башкирского Сибая в обеденный перерыв вяжут носки для бойцов
УФА, 28 ноя – РИА Новости. Сотрудницы Сибайского автотранспортного предприятия в Башкирии в обеденный перерыв вяжут теплые носки для земляков, участвующих в спецоперации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь предприятия Ольга Лысакова.
"Сотрудницы Сибайского автотранспортного предприятия (филиал государственного унитарного предприятия "Башавтотранс") в обеденное время вяжут носки для бойцов, участвующих в спецоперации. В каждое изделие женщины вкладывают добрую энергетику, наполненную душевным теплом и заботой. У нас есть водительница автобуса, она тоже участвует в этой гуманитарной акции, но носки вяжет дома, после работы", - рассказала агентству Лысакова.
По ее словам, у многих сотрудников предприятия сыновья участвуют в спецоперации и иногда увозят в зону СВО связанные теплые носки, когда приезжают домой в отпуск.
"В основном теплые носки мы отправляем с общим гуманитарным конвоем из Сибая. До этого наши работники изготовили для военнослужащих пять печек-буржуек. Кроме того, наши специалисты проводят технический осмотр автомашин, которые местные жители покупают для отправки в зону СВО и красят транспорт под камуфляж", - сообщила собеседница.
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