https://ria.ru/20231128/politsiya-1912368687.html

Два новых пункта полиции откроется в Котельниках в 2024 году

Два новых пункта полиции откроется в Котельниках в 2024 году - РИА Новости, 28.11.2023

Два новых пункта полиции откроется в Котельниках в 2024 году

Два новых участковых пункта полиции в микрорайонах Южный и Новые Котельники планируют отрыть в 2024 году, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T14:42

2023-11-28T14:42

2023-11-28T14:42

новости подмосковья

котельники

московская область (подмосковье)

полиция

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Два новых участковых пункта полиции в микрорайонах Южный и Новые Котельники планируют отрыть в 2024 году, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "В январе во время посещения городского округа жители обратились к губернатору с просьбой открыть пункты полиции в новых микрорайонах. Один из них - Парковый. По поручению Андрея Воробьева здесь оперативно подобрали помещение, сделали ремонт, поставили необходимое оборудование и мебель. Опорный пункт начал свою работу в августе. В следующем году в округе планируется открыть ещё два участковых пункта - в микрорайонах Южный и Новые Котельники", - отметили в пресс-службе. В действующем пункте полиции в Парковом работают три участковых и один сотрудник по делам несовершеннолетних. За ним закреплены не только микрорайон Парковый, включая частный сектор, но также микрорайоны Силикат и Южный, где проживают порядка 25 тысяч человек. "Это было требование жителей, и я хочу поблагодарить начальника главка, генерала Виктора Кузьмича Паукова за то, что здесь открыт пункт полиции. Мы понимаем, что Котельники имеют свою специфику – все, что касается мигрантов, "Садовода", требует особого регулирования. Поэтому на нашей встрече я попросил присутствовать наших правоохранителей, чтобы рассказать о том, что мы делаем и зачем", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20231127/podmoskove-1912080749.html

котельники

московская область (подмосковье)

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котельники, московская область (подмосковье), полиция, министерство внутренних дел рф (мвд россии)