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Сын Байдена согласился дать показания в конгрессе - РИА Новости, 28.11.2023
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17:54 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/pokazaniya-1912458189.html
Сын Байдена согласился дать показания в конгрессе
Сын Байдена согласился дать показания в конгрессе - РИА Новости, 28.11.2023
Сын Байдена согласился дать показания в конгрессе
Сын президента США Хантер Байден согласился явиться по повестке в надзорный комитет палаты представителей, следует из письма его адвоката на имя конгрессмена... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:54
2023-11-28T17:54
хантер байден
сша
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден согласился явиться по повестке в надзорный комитет палаты представителей, следует из письма его адвоката на имя конгрессмена Джеймса Комера. Ранее в ноябре надзорный комитет палаты представителей вызвал повесткой для дачи показаний сына и брата президента США Джо Байдена. Соответствующий комитет занимается расследованием, которое призвано доказать вовлеченность американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру. Повестку Хантеру Байдену подписал конгрессмен Комер. "Байден явится на такие публичные слушания в указанную вами дату, 13 декабря, или в любую дату в декабре", - говорится в письме адвоката, которое публикует издание Punchbowl news. Законодатели в США имеют право вызывать свидетелей на слушания в конгресс, неявка по подобной повестке может повлечь юридические последствия и рассматриваться как неуважение к власти.
https://ria.ru/20231127/bayden-1912007272.html
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хантер байден, сша, в мире, джо байден
Хантер Байден, США, В мире, Джо Байден
Сын Байдена согласился дать показания в конгрессе

Хантер Байден согласился дать показания в конгрессе

© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Хантер Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден согласился явиться по повестке в надзорный комитет палаты представителей, следует из письма его адвоката на имя конгрессмена Джеймса Комера.
Ранее в ноябре надзорный комитет палаты представителей вызвал повесткой для дачи показаний сына и брата президента США Джо Байдена. Соответствующий комитет занимается расследованием, которое призвано доказать вовлеченность американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру. Повестку Хантеру Байдену подписал конгрессмен Комер.
«
"Байден явится на такие публичные слушания в указанную вами дату, 13 декабря, или в любую дату в декабре", - говорится в письме адвоката, которое публикует издание Punchbowl news.
Законодатели в США имеют право вызывать свидетелей на слушания в конгресс, неявка по подобной повестке может повлечь юридические последствия и рассматриваться как неуважение к власти.
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