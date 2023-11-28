https://ria.ru/20231128/pokazaniya-1912458189.html

Сын Байдена согласился дать показания в конгрессе

Сын Байдена согласился дать показания в конгрессе - РИА Новости, 28.11.2023

Сын Байдена согласился дать показания в конгрессе

Сын президента США Хантер Байден согласился явиться по повестке в надзорный комитет палаты представителей, следует из письма его адвоката на имя конгрессмена... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T17:54

2023-11-28T17:54

2023-11-28T17:54

хантер байден

сша

в мире

джо байден

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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден согласился явиться по повестке в надзорный комитет палаты представителей, следует из письма его адвоката на имя конгрессмена Джеймса Комера. Ранее в ноябре надзорный комитет палаты представителей вызвал повесткой для дачи показаний сына и брата президента США Джо Байдена. Соответствующий комитет занимается расследованием, которое призвано доказать вовлеченность американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру. Повестку Хантеру Байдену подписал конгрессмен Комер. "Байден явится на такие публичные слушания в указанную вами дату, 13 декабря, или в любую дату в декабре", - говорится в письме адвоката, которое публикует издание Punchbowl news. Законодатели в США имеют право вызывать свидетелей на слушания в конгресс, неявка по подобной повестке может повлечь юридические последствия и рассматриваться как неуважение к власти.

https://ria.ru/20231127/bayden-1912007272.html

сша

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