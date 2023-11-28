https://ria.ru/20231128/pogoda-1912273226.html

В Москве во вторник ожидается до минус пяти градусов

В Москве во вторник ожидается до минус пяти градусов - РИА Новости, 28.11.2023

В Москве во вторник ожидается до минус пяти градусов

Облачная погода и до минус 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T08:03

2023-11-28T08:03

2023-11-28T08:03

общество

москва

михаил леус

россия

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912218094_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_e139861d69debdddfbb4149ec0e74b0f.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Облачная погода и до минус 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник погоду в Москве будет формировать тыловая часть циклона, ушедшего на северо-запад России. "Облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдет кратковременный снег. В Москве минус 3-5 градусов, по Подмосковью минус 2-7 градусов. На дорогах и тротуарах гололедица", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20231127/sugroby-1912032426.html

https://ria.ru/20231127/moroz-1912069265.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, михаил леус, россия, московская область (подмосковье)