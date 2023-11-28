https://ria.ru/20231128/pogoda-1912273226.html
В Москве во вторник ожидается до минус пяти градусов
В Москве во вторник ожидается до минус пяти градусов - РИА Новости, 28.11.2023
В Москве во вторник ожидается до минус пяти градусов
Облачная погода и до минус 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T08:03
2023-11-28T08:03
2023-11-28T08:03
общество
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михаил леус
россия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Облачная погода и до минус 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник погоду в Москве будет формировать тыловая часть циклона, ушедшего на северо-запад России. "Облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдет кратковременный снег. В Москве минус 3-5 градусов, по Подмосковью минус 2-7 градусов. На дорогах и тротуарах гололедица", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, россия, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Михаил Леус, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Москве во вторник ожидается до минус пяти градусов
В Москве во вторник ожидается облачная погода и до минус пяти градусов