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В Москве во вторник ожидается до минус пяти градусов - РИА Новости, 28.11.2023
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08:03 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/pogoda-1912273226.html
В Москве во вторник ожидается до минус пяти градусов
В Москве во вторник ожидается до минус пяти градусов - РИА Новости, 28.11.2023
В Москве во вторник ожидается до минус пяти градусов
Облачная погода и до минус 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T08:03
2023-11-28T08:03
общество
москва
михаил леус
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Облачная погода и до минус 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник погоду в Москве будет формировать тыловая часть циклона, ушедшего на северо-запад России. "Облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдет кратковременный снег. В Москве минус 3-5 градусов, по Подмосковью минус 2-7 градусов. На дорогах и тротуарах гололедица", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20231127/sugroby-1912032426.html
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общество, москва, михаил леус, россия, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Михаил Леус, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Москве во вторник ожидается до минус пяти градусов

В Москве во вторник ожидается облачная погода и до минус пяти градусов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКоммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве
Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Облачная погода и до минус 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что во вторник погоду в Москве будет формировать тыловая часть циклона, ушедшего на северо-запад России.
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"Облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдет кратковременный снег. В Москве минус 3-5 градусов, по Подмосковью минус 2-7 градусов. На дорогах и тротуарах гололедица", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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