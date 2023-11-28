https://ria.ru/20231128/podtopleniya-1912276092.html
В Южном федеральном округе эвакуировали почти тысячу человек
В Южном федеральном округе эвакуировали почти тысячу человек - РИА Новости, 28.11.2023
В Южном федеральном округе эвакуировали почти тысячу человек
На фоне непогоды из зон подтоплений Южного федерального округа эвакуированы 995 человек, в том числе 179 детей, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T08:28
2023-11-28T08:28
2023-11-28T09:10
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
донецкая народная республика
краснодарский край
сильный шторм на черноморском побережье россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912239462_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a160852de42edf68bc9d1cf1e50682a7.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. На фоне непогоды из зон подтоплений Южного федерального округа эвакуированы 995 человек, в том числе 179 детей, сообщает пресс-служба МЧС России.Как сообщается, из зон подтоплений Южного федерального округа эвакуированы 995 человек, в том числе 179 детей. В пунктах временного размещения находится 91 человек, остальные пострадавшие предпочли остаться у родственников. Добавляется, что в Крыму, ДНР, Краснодарском крае и Севастополе остаются подтопленными 324 жилых дома, 100 гостевых домов, первые этажи и подвалы пяти многоквартирных домов и 503 приусадебных участка.
https://ria.ru/20231128/shtorm-1912276386.html
россия
донецкая народная республика
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912239462_203:0:971:576_1920x0_80_0_0_d99abe2377d684dc0117883b82cedb21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, донецкая народная республика, краснодарский край, сильный шторм на черноморском побережье россии
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, Донецкая Народная Республика, Краснодарский край, Сильный шторм на Черноморском побережье России
В Южном федеральном округе эвакуировали почти тысячу человек
МЧС: из зон подтоплений Южного федерального округа эвакуировали 995 человек