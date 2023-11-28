https://ria.ru/20231128/podtopleniya-1912276092.html

В Южном федеральном округе эвакуировали почти тысячу человек

В Южном федеральном округе эвакуировали почти тысячу человек - РИА Новости, 28.11.2023

В Южном федеральном округе эвакуировали почти тысячу человек

На фоне непогоды из зон подтоплений Южного федерального округа эвакуированы 995 человек, в том числе 179 детей, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T08:28

2023-11-28T08:28

2023-11-28T09:10

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

донецкая народная республика

краснодарский край

сильный шторм на черноморском побережье россии

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. На фоне непогоды из зон подтоплений Южного федерального округа эвакуированы 995 человек, в том числе 179 детей, сообщает пресс-служба МЧС России.Как сообщается, из зон подтоплений Южного федерального округа эвакуированы 995 человек, в том числе 179 детей. В пунктах временного размещения находится 91 человек, остальные пострадавшие предпочли остаться у родственников. Добавляется, что в Крыму, ДНР, Краснодарском крае и Севастополе остаются подтопленными 324 жилых дома, 100 гостевых домов, первые этажи и подвалы пяти многоквартирных домов и 503 приусадебных участка.

https://ria.ru/20231128/shtorm-1912276386.html

россия

донецкая народная республика

краснодарский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, донецкая народная республика, краснодарский край, сильный шторм на черноморском побережье россии