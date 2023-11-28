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В Южном федеральном округе эвакуировали почти тысячу человек - РИА Новости, 28.11.2023
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08:28 28.11.2023 (обновлено: 09:10 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/podtopleniya-1912276092.html
В Южном федеральном округе эвакуировали почти тысячу человек
В Южном федеральном округе эвакуировали почти тысячу человек - РИА Новости, 28.11.2023
В Южном федеральном округе эвакуировали почти тысячу человек
На фоне непогоды из зон подтоплений Южного федерального округа эвакуированы 995 человек, в том числе 179 детей, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T08:28
2023-11-28T09:10
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
донецкая народная республика
краснодарский край
сильный шторм на черноморском побережье россии
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. На фоне непогоды из зон подтоплений Южного федерального округа эвакуированы 995 человек, в том числе 179 детей, сообщает пресс-служба МЧС России.Как сообщается, из зон подтоплений Южного федерального округа эвакуированы 995 человек, в том числе 179 детей. В пунктах временного размещения находится 91 человек, остальные пострадавшие предпочли остаться у родственников. Добавляется, что в Крыму, ДНР, Краснодарском крае и Севастополе остаются подтопленными 324 жилых дома, 100 гостевых домов, первые этажи и подвалы пяти многоквартирных домов и 503 приусадебных участка.
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россия
донецкая народная республика
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Дарья Буймова
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, донецкая народная республика, краснодарский край, сильный шторм на черноморском побережье россии
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, Донецкая Народная Республика, Краснодарский край, Сильный шторм на Черноморском побережье России
В Южном федеральном округе эвакуировали почти тысячу человек

МЧС: из зон подтоплений Южного федерального округа эвакуировали 995 человек

© Главное управление МЧС России по Ростовской областиЭвакуация жителей после подтопления в Ростовской области
Эвакуация жителей после подтопления в Ростовской области
© Главное управление МЧС России по Ростовской области
Эвакуация жителей после подтопления в Ростовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. На фоне непогоды из зон подтоплений Южного федерального округа эвакуированы 995 человек, в том числе 179 детей, сообщает пресс-служба МЧС России.
Как сообщается, из зон подтоплений Южного федерального округа эвакуированы 995 человек, в том числе 179 детей. В пунктах временного размещения находится 91 человек, остальные пострадавшие предпочли остаться у родственников. Добавляется, что в Крыму, ДНР, Краснодарском крае и Севастополе остаются подтопленными 324 жилых дома, 100 гостевых домов, первые этажи и подвалы пяти многоквартирных домов и 503 приусадебных участка.
Подтопленная набережная в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
В Южном федеральном округе из-за непогоды погиб человек
08:32
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОбществоДонецкая Народная РеспубликаКраснодарский крайСильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
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