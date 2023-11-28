https://ria.ru/20231128/podmoskove-1912475108.html
Около трех тысяч молодых медиков получают доплату в Подмосковье
Около трех тысяч молодых медиков получают доплату в Подмосковье - РИА Новости, 28.11.2023
Около трех тысяч молодых медиков получают доплату в Подмосковье
В Московской области почти три тысячи молодых медицинских специалистов получают доплату, выплата составляет до 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:51
2023-11-28T18:51
2023-11-28T18:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Московской области почти три тысячи молодых медицинских специалистов получают доплату, выплата составляет до 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В области с сентября 2023 года увеличили размер доплаты молодым специалистам - врачам и среднему медицинскому персоналу, недавно окончившим учебное заведение и устроившимся работать в медорганизации Подмосковья. Ранее доплата составляла три тысячи рублей, теперь ежемесячно врачи получают доплату в размере 15 тысяч рублей, а средний медицинский персонал – семь тысяч рублей. Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что Московская область заинтересована в привлечении медспециалистов – как опытных медицинских работников, так и молодых кадров. "Беспрецедентное количество мер социальной поддержки медиков реализуется в регионе. С сентября мы в несколько раз увеличили доплаты молодым специалистам, сегодня их получают более 2,8 тысячи человек - врачи и средний медперсонал", – сказала Стригункова, ее цитирует пресс-служба. Получение доплаты возможно для молодого специалиста, который трудоустроился в медицинскую организацию Минздрава Подмосковья в течение года после окончания учебного заведения. Доплату выплачивают в течение трех лет.
https://ria.ru/20231128/podmoskove-1912470174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Московской области почти три тысячи молодых медицинских специалистов получают доплату, выплата составляет до 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В области с сентября 2023 года увеличили размер доплаты молодым специалистам - врачам и среднему медицинскому персоналу, недавно окончившим учебное заведение и устроившимся работать в медорганизации Подмосковья. Ранее доплата составляла три тысячи рублей, теперь ежемесячно врачи получают доплату в размере 15 тысяч рублей, а средний медицинский персонал – семь тысяч рублей.
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Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова
отметила, что Московская область заинтересована в привлечении медспециалистов – как опытных медицинских работников, так и молодых кадров.
"Беспрецедентное количество мер социальной поддержки медиков реализуется в регионе. С сентября мы в несколько раз увеличили доплаты молодым специалистам, сегодня их получают более 2,8 тысячи человек - врачи и средний медперсонал", – сказала Стригункова, ее цитирует пресс-служба.
Получение доплаты возможно для молодого специалиста, который трудоустроился в медицинскую организацию Минздрава Подмосковья в течение года после окончания учебного заведения. Доплату выплачивают в течение трех лет.