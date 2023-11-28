https://ria.ru/20231128/podmoskove-1912475108.html

Около трех тысяч молодых медиков получают доплату в Подмосковье

Около трех тысяч молодых медиков получают доплату в Подмосковье - РИА Новости, 28.11.2023

Около трех тысяч молодых медиков получают доплату в Подмосковье

В Московской области почти три тысячи молодых медицинских специалистов получают доплату, выплата составляет до 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:51

2023-11-28T18:51

2023-11-28T18:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Московской области почти три тысячи молодых медицинских специалистов получают доплату, выплата составляет до 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В области с сентября 2023 года увеличили размер доплаты молодым специалистам - врачам и среднему медицинскому персоналу, недавно окончившим учебное заведение и устроившимся работать в медорганизации Подмосковья. Ранее доплата составляла три тысячи рублей, теперь ежемесячно врачи получают доплату в размере 15 тысяч рублей, а средний медицинский персонал – семь тысяч рублей. Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что Московская область заинтересована в привлечении медспециалистов – как опытных медицинских работников, так и молодых кадров. "Беспрецедентное количество мер социальной поддержки медиков реализуется в регионе. С сентября мы в несколько раз увеличили доплаты молодым специалистам, сегодня их получают более 2,8 тысячи человек - врачи и средний медперсонал", – сказала Стригункова, ее цитирует пресс-служба. Получение доплаты возможно для молодого специалиста, который трудоустроился в медицинскую организацию Минздрава Подмосковья в течение года после окончания учебного заведения. Доплату выплачивают в течение трех лет.

https://ria.ru/20231128/podmoskove-1912470174.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова