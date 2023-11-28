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Лучших диспетчеров скорой помощи определят в Подмосковье - РИА Новости, 28.11.2023
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Новости Подмосковья
 
18:35 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/podmoskove-1912470174.html
Лучших диспетчеров скорой помощи определят в Подмосковье
Лучших диспетчеров скорой помощи определят в Подмосковье - РИА Новости, 28.11.2023
Лучших диспетчеров скорой помощи определят в Подмосковье
Московская областная станция скорой медицинской помощи запустила конкурс профессионального мастерства для диспетчеров, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:35
2023-11-28T18:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Московская областная станция скорой медицинской помощи запустила конкурс профессионального мастерства для диспетчеров, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Поучаствовать в конкурсе могут фельдшеры по приему вызовов, медицинские сестры и медбратья по приему вызовов. "На областной станции скорой помощи работает почти 600 диспетчеров. От их труда, опыта и профессионализма зависит назначение вызовов, госпитализация пациентов. Поэтому важно поддержать лучших представителей этой профессии", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что итоги конкурса подведут в декабре, победители и призеры получат денежную премию. Как отмечает пресс-служба, поучаствовать в конкурсе могут диспетчеры, работающие по специальности не менее года и не имеющие дисциплинарных взысканий. Конкурс состоит из трех этапов и включает в себя: онлайн-тестирование на проверку теоретических знаний, практические задания с ситуационными задачами и демонстрацию практических умений. Победители и призеры будут награждены денежной премией от 60 до 120 тысяч рублей, в зависимости от призового места. Ранее Московская областная станция скорой медицинской помощи также провела конкурс для водителей. Кроме того, в настоящее время проводятся конкурсные процедуры для врачей, фельдшеров, медсестер и медицинских братьев в составе выездных бригад.
https://ria.ru/20231128/podmoskove-1912389425.html
московская область (подмосковье)
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Лучших диспетчеров скорой помощи определят в Подмосковье

© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области/Денис ТрудниковРабота диспетчера подстанции скорой помощи
Работа диспетчера подстанции скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области/Денис Трудников
Работа диспетчера подстанции скорой помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Московская областная станция скорой медицинской помощи запустила конкурс профессионального мастерства для диспетчеров, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Поучаствовать в конкурсе могут фельдшеры по приему вызовов, медицинские сестры и медбратья по приему вызовов.
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"На областной станции скорой помощи работает почти 600 диспетчеров. От их труда, опыта и профессионализма зависит назначение вызовов, госпитализация пациентов. Поэтому важно поддержать лучших представителей этой профессии", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что итоги конкурса подведут в декабре, победители и призеры получат денежную премию.
Как отмечает пресс-служба, поучаствовать в конкурсе могут диспетчеры, работающие по специальности не менее года и не имеющие дисциплинарных взысканий. Конкурс состоит из трех этапов и включает в себя: онлайн-тестирование на проверку теоретических знаний, практические задания с ситуационными задачами и демонстрацию практических умений. Победители и призеры будут награждены денежной премией от 60 до 120 тысяч рублей, в зависимости от призового места.
Ранее Московская областная станция скорой медицинской помощи также провела конкурс для водителей. Кроме того, в настоящее время проводятся конкурсные процедуры для врачей, фельдшеров, медсестер и медицинских братьев в составе выездных бригад.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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