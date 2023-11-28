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Свыше 300 работников Подмосковья восстановили права на оплату труда - РИА Новости, 28.11.2023
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Новости Подмосковья
 
17:10 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/podmoskove-1912444221.html
Свыше 300 работников Подмосковья восстановили права на оплату труда
Свыше 300 работников Подмосковья восстановили права на оплату труда - РИА Новости, 28.11.2023
Свыше 300 работников Подмосковья восстановили права на оплату труда
В Московской области более 300 работников восстановили права на оплату труда в октябре и ноябре, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:10
2023-11-28T17:10
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Московской области более 300 работников восстановили права на оплату труда в октябре и ноябре, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. За два последних месяца 14 организаций Московской области выплатили задолженность по зарплате 341 работнику на сумму 17,6 миллиона рублей. Как отметили в пресс-службе, в октябре и ноябре удалось погасить задолженность по зарплате работникам на предприятиях в муниципалитетах: Химки, Коломна, Мытищи, Серпухов, Дубна, Балашиха, Кашира, Ступино. Вопросы о защите прав работников на оплату труда каждый месяц рассматривают в рамках Штаба по оперативному решению вопросов в сфере занятости населения и обеспечению стабильности на рынке труда в Подмосковье, а также на межведомственной рабочей группе в прокуратуре региона, говорится в сообщении. Если сотрудник фиксирует нарушение трудовых прав, то он в праве обратиться Государственную инспекцию труда по Подмосковью.
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московская область (подмосковье), работа
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Работа

Свыше 300 работников Подмосковья восстановили права на оплату труда

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Московской области более 300 работников восстановили права на оплату труда в октябре и ноябре, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
За два последних месяца 14 организаций Московской области выплатили задолженность по зарплате 341 работнику на сумму 17,6 миллиона рублей.
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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Как отметили в пресс-службе, в октябре и ноябре удалось погасить задолженность по зарплате работникам на предприятиях в муниципалитетах: Химки, Коломна, Мытищи, Серпухов, Дубна, Балашиха, Кашира, Ступино.
Вопросы о защите прав работников на оплату труда каждый месяц рассматривают в рамках Штаба по оперативному решению вопросов в сфере занятости населения и обеспечению стабильности на рынке труда в Подмосковье, а также на межведомственной рабочей группе в прокуратуре региона, говорится в сообщении.
Если сотрудник фиксирует нарушение трудовых прав, то он в праве обратиться Государственную инспекцию труда по Подмосковью.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Работа
 
 
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