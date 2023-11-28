https://ria.ru/20231128/podmoskove-1912444221.html

Свыше 300 работников Подмосковья восстановили права на оплату труда

Свыше 300 работников Подмосковья восстановили права на оплату труда - РИА Новости, 28.11.2023

Свыше 300 работников Подмосковья восстановили права на оплату труда

В Московской области более 300 работников восстановили права на оплату труда в октябре и ноябре, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T17:10

2023-11-28T17:10

2023-11-28T17:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

работа

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Московской области более 300 работников восстановили права на оплату труда в октябре и ноябре, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. За два последних месяца 14 организаций Московской области выплатили задолженность по зарплате 341 работнику на сумму 17,6 миллиона рублей. Как отметили в пресс-службе, в октябре и ноябре удалось погасить задолженность по зарплате работникам на предприятиях в муниципалитетах: Химки, Коломна, Мытищи, Серпухов, Дубна, Балашиха, Кашира, Ступино. Вопросы о защите прав работников на оплату труда каждый месяц рассматривают в рамках Штаба по оперативному решению вопросов в сфере занятости населения и обеспечению стабильности на рынке труда в Подмосковье, а также на межведомственной рабочей группе в прокуратуре региона, говорится в сообщении. Если сотрудник фиксирует нарушение трудовых прав, то он в праве обратиться Государственную инспекцию труда по Подмосковью.

https://ria.ru/20231128/podmoskove-1912314109.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), работа