https://ria.ru/20231128/podmoskove-1912314944.html
Свыше 9,7 тысячи километров дорог очистили от гололедицы в Подмосковье
Свыше 9,7 тысячи километров дорог очистили от гололедицы в Подмосковье - РИА Новости, 28.11.2023
Свыше 9,7 тысячи километров дорог очистили от гололедицы в Подмосковье
В Московской области ночью дорожные службы очистили и обработали противогололедными материалами более 9,7 тысячи километров дорог, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:53
2023-11-28T11:53
2023-11-28T11:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Московской области ночью дорожные службы очистили и обработали противогололедными материалами более 9,7 тысячи километров дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Дорожные службы региона продолжают обеспечивать безопасный проезд транспорта. В Подмосковье прошел мокрый снег, местами ледяные дожди, из-за такой погоды на дорогах может образовываться гололедица. Для безопасного проезда дорожные службы в рамках ночного дежурства очистили и обработали противогололедными материалами дороги. В первую очередь работы проводились на опасных участках и дорогах с интенсивным движением. Зампред правительства - министр транспорта Московской области Алексей Гержик отметил, что оперативный штаб по зимнему содержанию дорог продолжает мониторить дорожную и погодную ситуацию. В эти дни организовано дежурство специальной техники, проводится превентивная обработка дорожной сети для обеспечения безопасного проезда. "За ночь очистили и обработали противогололедными материалами более 9,7 тысячи километров дорог. Также работа общественного транспорта стоит на контроле, все автобусы выведены на линию, работают в штатном режиме, но из-за погодных условий могут быть задержки в расписании. Прошу с понимаем отнестись к работе дорожных и коммунальных служб", – сказал Гержик, которого цитирует пресс-служба. Минтранс призывает автомобилистов быть предельно внимательными, не спешить, не совершать резких маневров и неукоснительно соблюдать ПДД – на дорогах может быть гололедица, в связи с чем возможен рост числа дорожно-транспортных происшествий. Водителям рекомендуют по возможности минимизировать поездки на личном транспорте.
https://ria.ru/20231127/podmoskove-1912132085.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Московской области ночью дорожные службы очистили и обработали противогололедными материалами более 9,7 тысячи километров дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Дорожные службы региона продолжают обеспечивать безопасный проезд транспорта. В Подмосковье прошел мокрый снег, местами ледяные дожди, из-за такой погоды на дорогах может образовываться гололедица. Для безопасного проезда дорожные службы в рамках ночного дежурства очистили и обработали противогололедными материалами дороги. В первую очередь работы проводились на опасных участках и дорогах с интенсивным движением.
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Зампред правительства - министр транспорта Московской области Алексей Гержик
отметил, что оперативный штаб по зимнему содержанию дорог продолжает мониторить дорожную и погодную ситуацию. В эти дни организовано дежурство специальной техники, проводится превентивная обработка дорожной сети для обеспечения безопасного проезда.
"За ночь очистили и обработали противогололедными материалами более 9,7 тысячи километров дорог. Также работа общественного транспорта стоит на контроле, все автобусы выведены на линию, работают в штатном режиме, но из-за погодных условий могут быть задержки в расписании. Прошу с понимаем отнестись к работе дорожных и коммунальных служб", – сказал Гержик, которого цитирует пресс-служба.
Минтранс призывает автомобилистов быть предельно внимательными, не спешить, не совершать резких маневров и неукоснительно соблюдать ПДД – на дорогах может быть гололедица, в связи с чем возможен рост числа дорожно-транспортных происшествий. Водителям рекомендуют по возможности минимизировать поездки на личном транспорте.