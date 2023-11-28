https://ria.ru/20231128/podmoskove-1912314109.html

Девять лучших социальных работников выбрали в Подмосковье

Девять лучших социальных работников выбрали в Подмосковье - РИА Новости, 28.11.2023

Девять лучших социальных работников выбрали в Подмосковье

Министерство социального развития Московской области организовало конкурс "Лучший по профессии" по трем номинациям, где определили девять лучших работников... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:51

2023-11-28T11:51

2023-11-28T11:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Министерство социального развития Московской области организовало конкурс "Лучший по профессии" по трем номинациям, где определили девять лучших работников социальной сферы, сообщает пресс-служба регионального ведомства. В 2023 году в конкурсе приняли участие более 130 специалистов социальных центров. "Одним из самых важных проектов стал наш уникальный реабилитационный центр "Ясенки" для участников СВО, в котором прошли реабилитацию уже почти 100 бойцов. Напомню, что призовой фонд конкурса от 100 до 350 тысяч рублей. Поздравляю победителей и желаю всем участникам не останавливаться на достигнутом и продолжать развивать свои компетенции", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, которую цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что по итогам конкурса определили девять победителей. Все участники продемонстрировали на конкурсе свои успешные проекты, которые удалось внедрить в повседневную работу и получить положительный результат. Подобный конкурс позволяет выявить лучшие практики работы для дальнейшей реализации в другие социальные учреждения.

https://ria.ru/20231127/industrialnye_parki-1912194183.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева