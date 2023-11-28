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Большинство зимних пляжей в Сочи планируют открыть к концу недели - РИА Новости, 28.11.2023
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Туризм
 
12:32 28.11.2023 (обновлено: 13:12 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/plyazh-1912326666.html
Большинство зимних пляжей в Сочи планируют открыть к концу недели
Большинство зимних пляжей в Сочи планируют открыть к концу недели - РИА Новости, 28.11.2023
Большинство зимних пляжей в Сочи планируют открыть к концу недели
Большинство закрытых из-за шторма зимних пляжей в Сочи планируется открыть к окончанию текущей недели, пока 3 тысячи рабочих расчищают территории от мусора,... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:32
2023-11-28T13:12
сочи
сильный шторм на черноморском побережье россии
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СОЧИ, 28 ноя – РИА Новости. Большинство закрытых из-за шторма зимних пляжей в Сочи планируется открыть к окончанию текущей недели, пока 3 тысячи рабочих расчищают территории от мусора, сообщили в пресс-службе мэрии города.Пляжи были закрыты из-за непогоды 27 ноября."На всех набережных и пляжах на данный момент установлены предупредительные аншлаги о запрете нахождения вблизи воды и тем более купания. Основную часть восстановительных работ планируется завершить к концу недели. Тогда же планируется возобновить работу большинства зимних пляжей курорта", - говорится в сообщении.По информации мэрии, всего за время шторма было повреждено 50 пляжных территорий, власти уже приступили к подсчету ущерба, который был нанесен непогодой. Сейчас рабочие исходя из погодных условий расчищают набережные, всего к работам привлечено более 3 тысяч человек.Отмечается, что шторм нанес большое количество галечного мусора, разрушил инфраструктуру пляжей. "В общей сложности сегодня в ходе расчистки пляжей за несколько часов было собрано и вывезено более 80 тонн штормового мусора", - сказали власти, отмечая, что уборка проводится на пляжах четырех крупных районов Сочи.Штормовое предупреждение было объявлено в Сочи до 27 ноября. Непогода разрушила участки железнодорожных путей, пляжную инфраструктуру, автобусные остановки. Восстановительные и уборочные работы, по данным властей, продолжаются до настоящего времени, не восстановлен штатный график пригородных поездов. Кроме прочего, синоптики прогнозируют смерчи в акватории курорта до окончания вторника и снегопад в горах.
https://ria.ru/20231127/krym-1912045587.html
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сочи, сильный шторм на черноморском побережье россии, новости - туризм
Сочи, Сильный шторм на Черноморском побережье России, Туризм, Новости - Туризм
Большинство зимних пляжей в Сочи планируют открыть к концу недели

Большинство закрытых после шторма пляжей в Сочи планируют открыть к концу недели

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Шторм в Сочи
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СОЧИ, 28 ноя – РИА Новости. Большинство закрытых из-за шторма зимних пляжей в Сочи планируется открыть к окончанию текущей недели, пока 3 тысячи рабочих расчищают территории от мусора, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Пляжи были закрыты из-за непогоды 27 ноября.
"На всех набережных и пляжах на данный момент установлены предупредительные аншлаги о запрете нахождения вблизи воды и тем более купания. Основную часть восстановительных работ планируется завершить к концу недели. Тогда же планируется возобновить работу большинства зимних пляжей курорта", - говорится в сообщении.
По информации мэрии, всего за время шторма было повреждено 50 пляжных территорий, власти уже приступили к подсчету ущерба, который был нанесен непогодой. Сейчас рабочие исходя из погодных условий расчищают набережные, всего к работам привлечено более 3 тысяч человек.
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Отмечается, что шторм нанес большое количество галечного мусора, разрушил инфраструктуру пляжей. "В общей сложности сегодня в ходе расчистки пляжей за несколько часов было собрано и вывезено более 80 тонн штормового мусора", - сказали власти, отмечая, что уборка проводится на пляжах четырех крупных районов Сочи.
Штормовое предупреждение было объявлено в Сочи до 27 ноября. Непогода разрушила участки железнодорожных путей, пляжную инфраструктуру, автобусные остановки. Восстановительные и уборочные работы, по данным властей, продолжаются до настоящего времени, не восстановлен штатный график пригородных поездов. Кроме прочего, синоптики прогнозируют смерчи в акватории курорта до окончания вторника и снегопад в горах.
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