https://ria.ru/20231128/peskov-1912321412.html

Россия выстраивает политику в соответствии с реалиями, заявил Песков

Россия выстраивает политику в соответствии с реалиями, заявил Песков - РИА Новости, 28.11.2023

Россия выстраивает политику в соответствии с реалиями, заявил Песков

НАТО считает Россию противником и была создана как инструмент конфронтации и сдерживания нашей страны, пока не отказывается от этих планов, заявил... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:16

2023-11-28T12:16

2023-11-28T12:49

россия

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. НАТО считает Россию противником и была создана как инструмент конфронтации и сдерживания нашей страны, пока не отказывается от этих планов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."НАТО считает Россию противником. И НАТО все-таки, я все время это повторяю, НАТО - это альянс, который был создан как инструмент конфронтации. Он задумывался, и его архитектура была выстроена таким образом, что он является по сути инструментом конфронтации и инструментом сдерживания нашей страны так или иначе. Поэтому что бы там не изобреталось, какие заявления ни делали, основное предназначение этого альянса, как нам видится, заключается именно в этом. Естественно, альянс анализирует ситуацию, альянс видит реальное положение дел. Пока что альянс не отказывается от своих планов по сдерживанию России и по, что называется, закланию украинского народа как жертв ритуальных в борьбе с Россией", – сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли риск эскалации конфликта между Россией и НАТО.Он отметил, что в Кремле прекрасно понимают ситуацию и выстраивают дальнейшую линию действий именно в соответствии с этими реалиями."Специальная военная операция продолжается", - добавил Песков.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, нато, ситуация в днр и лнр