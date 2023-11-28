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Россия выстраивает политику в соответствии с реалиями, заявил Песков - РИА Новости, 28.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:16 28.11.2023 (обновлено: 12:49 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/peskov-1912321412.html
Россия выстраивает политику в соответствии с реалиями, заявил Песков
Россия выстраивает политику в соответствии с реалиями, заявил Песков - РИА Новости, 28.11.2023
Россия выстраивает политику в соответствии с реалиями, заявил Песков
НАТО считает Россию противником и была создана как инструмент конфронтации и сдерживания нашей страны, пока не отказывается от этих планов, заявил... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:16
2023-11-28T12:49
россия
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. НАТО считает Россию противником и была создана как инструмент конфронтации и сдерживания нашей страны, пока не отказывается от этих планов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.&quot;НАТО считает Россию противником. И НАТО все-таки, я все время это повторяю, НАТО - это альянс, который был создан как инструмент конфронтации. Он задумывался, и его архитектура была выстроена таким образом, что он является по сути инструментом конфронтации и инструментом сдерживания нашей страны так или иначе. Поэтому что бы там не изобреталось, какие заявления ни делали, основное предназначение этого альянса, как нам видится, заключается именно в этом. Естественно, альянс анализирует ситуацию, альянс видит реальное положение дел. Пока что альянс не отказывается от своих планов по сдерживанию России и по, что называется, закланию украинского народа как жертв ритуальных в борьбе с Россией&quot;, – сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли риск эскалации конфликта между Россией и НАТО.Он отметил, что в Кремле прекрасно понимают ситуацию и выстраивают дальнейшую линию действий именно в соответствии с этими реалиями."Специальная военная операция продолжается", - добавил Песков.
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россия, дмитрий песков, нато, ситуация в днр и лнр
Россия, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Россия выстраивает политику в соответствии с реалиями, заявил Песков

Песков: Россия выстраивает политику в соответствии с реалиями

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. НАТО считает Россию противником и была создана как инструмент конфронтации и сдерживания нашей страны, пока не отказывается от этих планов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«

"НАТО считает Россию противником. И НАТО все-таки, я все время это повторяю, НАТО - это альянс, который был создан как инструмент конфронтации. Он задумывался, и его архитектура была выстроена таким образом, что он является по сути инструментом конфронтации и инструментом сдерживания нашей страны так или иначе. Поэтому что бы там не изобреталось, какие заявления ни делали, основное предназначение этого альянса, как нам видится, заключается именно в этом. Естественно, альянс анализирует ситуацию, альянс видит реальное положение дел. Пока что альянс не отказывается от своих планов по сдерживанию России и по, что называется, закланию украинского народа как жертв ритуальных в борьбе с Россией", – сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли риск эскалации конфликта между Россией и НАТО.

Он отметил, что в Кремле прекрасно понимают ситуацию и выстраивают дальнейшую линию действий именно в соответствии с этими реалиями.
"Специальная военная операция продолжается", - добавил Песков.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:19
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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