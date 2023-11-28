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Перевозчики Польши назвали условие, чтобы снять блокаду границы с Украиной
Перевозчики Польши назвали условие, чтобы снять блокаду границы с Украиной - РИА Новости, 28.11.2023
Перевозчики Польши назвали условие, чтобы снять блокаду границы с Украиной
Польские перевозчики согласны прекратить блокаду границы с Украиной, если им обеспечат половину рейсов между странами, сообщил РИА Новости один из... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:30
2023-11-28T16:30
2023-11-28T16:30
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ВАРШАВА, 28 ноя - РИА Новости. Польские перевозчики согласны прекратить блокаду границы с Украиной, если им обеспечат половину рейсов между странами, сообщил РИА Новости один из представителей отрасли, знакомый с ситуацией. "Нам не важно кто сколько зарабатывает, у кого сколько машин. Нам важно, чтобы польские водители и фирмы не простаивали из-за того, что рынок заполонили украинцы. Насколько я знаю, в настоящее время идет работа над соответствующим законом", - рассказал собеседник агентства. По его словам, уже готов законопроект, предусматривающий что импортер или экспортер товаров из Украины обязан отдавать польским перевозчикам не менее половины объема перевозок. В случае нарушения этого правила, законопроект предусматривает штраф в размере до 30% годового дохода. Более двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
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в мире, украина, польша, авто
В мире, Украина, Польша, Авто
Перевозчики Польши назвали условие, чтобы снять блокаду границы с Украиной
Перевозчики Польши снимут блокаду границы с Украиной, если им дадут 50% рейсов
ВАРШАВА, 28 ноя - РИА Новости. Польские перевозчики согласны прекратить блокаду границы с Украиной, если им обеспечат половину рейсов между странами, сообщил РИА Новости один из представителей отрасли, знакомый с ситуацией.
«
"Нам не важно кто сколько зарабатывает, у кого сколько машин. Нам важно, чтобы польские водители и фирмы не простаивали из-за того, что рынок заполонили украинцы. Насколько я знаю, в настоящее время идет работа над соответствующим законом", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, уже готов законопроект, предусматривающий что импортер или экспортер товаров из Украины обязан отдавать польским перевозчикам не менее половины объема перевозок. В случае нарушения этого правила, законопроект предусматривает штраф в размере до 30% годового дохода.
Более двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
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