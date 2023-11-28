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МИД Катара заявил о незначительных нарушениях перемирия в Газе - РИА Новости, 28.11.2023
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13:57 28.11.2023 (обновлено: 14:03 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/peremirie-1912353085.html
МИД Катара заявил о незначительных нарушениях перемирия в Газе
МИД Катара заявил о незначительных нарушениях перемирия в Газе - РИА Новости, 28.11.2023
МИД Катара заявил о незначительных нарушениях перемирия в Газе
Гуманитарное перемирие в палестинском секторе Газа, где более 45 дней продолжались интенсивные военные действия, в целом соблюдается, есть небольшие нарушения,... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:57
2023-11-28T14:03
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
катар
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ДОХА, 28 ноя - РИА Новости. Гуманитарное перемирие в палестинском секторе Газа, где более 45 дней продолжались интенсивные военные действия, в целом соблюдается, есть небольшие нарушения, сообщил во вторник на брифинге официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.В понедельник МИД Катара сообщил, что действие договоренности о четырехдневном перемирии будет продлено еще на два дня, чтобы большее число израильских заложников могло быть освобождено из сектора Газа, и больше гуманитарной помощи ввезено."Поступает информация, что есть небольшие нарушения, но перемирие в целом соблюдается, за прошедшие четыре дня гуманитарного перемирия удалось добиться приостановки эскалации", - отметил аль-Ансари.По его словам, возможность еще продлить перемирие будет зависеть от желания палестинского движения ХАМАС освободить больше израильских заложников.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар, хамас, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Катар, ХАМАС, В мире
МИД Катара заявил о незначительных нарушениях перемирия в Газе

МИД Катара: перемирие в Газе в целом соблюдается, но есть небольшие нарушения

© AP Photo / Nasser NasserПалестинские заключенные, освобожденные Израилем, прибывают на автобусе Международного комитета Красного Креста в город Аль-Бире
Палестинские заключенные, освобожденные Израилем, прибывают на автобусе Международного комитета Красного Креста в город Аль-Бире - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Nasser Nasser
Палестинские заключенные, освобожденные Израилем, прибывают на автобусе Международного комитета Красного Креста в город Аль-Бире
Читать ria.ru в
ДОХА, 28 ноя - РИА Новости. Гуманитарное перемирие в палестинском секторе Газа, где более 45 дней продолжались интенсивные военные действия, в целом соблюдается, есть небольшие нарушения, сообщил во вторник на брифинге официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
В понедельник МИД Катара сообщил, что действие договоренности о четырехдневном перемирии будет продлено еще на два дня, чтобы большее число израильских заложников могло быть освобождено из сектора Газа, и больше гуманитарной помощи ввезено.
"Поступает информация, что есть небольшие нарушения, но перемирие в целом соблюдается, за прошедшие четыре дня гуманитарного перемирия удалось добиться приостановки эскалации", - отметил аль-Ансари.
По его словам, возможность еще продлить перемирие будет зависеть от желания палестинского движения ХАМАС освободить больше израильских заложников.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКатарХАМАСВ мире
 
 
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