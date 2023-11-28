https://ria.ru/20231128/peremirie-1912282062.html

Очевидцы сообщили о стрельбе в Газе после объявления перемирия

Очевидцы сообщили о стрельбе в Газе после объявления перемирия - РИА Новости, 28.11.2023

Очевидцы сообщили о стрельбе в Газе после объявления перемирия

Интенсивная стрельба слышна на востоке и севере города Газа, несмотря на действие гуманитарного перемирия, сообщили РИА Новости очевидцы с места событий. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T09:26

2023-11-28T09:26

2023-11-28T11:29

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

сектор газа

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Интенсивная стрельба слышна на востоке и севере города Газа, несмотря на действие гуманитарного перемирия, сообщили РИА Новости очевидцы с места событий."Интенсивная стрельба идет на востоке и севере Газы, в районе Шейх Радван, и на побережье", — рассказали собеседники агентства.По их словам, в небе над северной частью анклава появились самолеты ВВС Израиля.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Перемирие начало действовать 24 ноября в 07:00 по местному времени (08:00 мск).Накануне стало известно о продлении режима прекращения огня еще на два дня. Таким образом, оно продлится до четверга, 30 ноября. В ХАМАС сообщили, что оно будет действовать на тех же условиях. Ожидается освобождение 20 израильских заложников из сектора Газа в обмен на 60 палестинских заключенных из тюрем Израиля.

https://ria.ru/20231127/boi-1912246721.html

израиль

сектор газа

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Влада Копылова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа