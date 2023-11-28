https://ria.ru/20231128/peremirie-1912282062.html
Очевидцы сообщили о стрельбе в Газе после объявления перемирия
Очевидцы сообщили о стрельбе в Газе после объявления перемирия - РИА Новости, 28.11.2023
Очевидцы сообщили о стрельбе в Газе после объявления перемирия
Интенсивная стрельба слышна на востоке и севере города Газа, несмотря на действие гуманитарного перемирия, сообщили РИА Новости очевидцы с места событий. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T09:26
2023-11-28T09:26
2023-11-28T11:29
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сектор газа
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Интенсивная стрельба слышна на востоке и севере города Газа, несмотря на действие гуманитарного перемирия, сообщили РИА Новости очевидцы с места событий."Интенсивная стрельба идет на востоке и севере Газы, в районе Шейх Радван, и на побережье", — рассказали собеседники агентства.По их словам, в небе над северной частью анклава появились самолеты ВВС Израиля.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Перемирие начало действовать 24 ноября в 07:00 по местному времени (08:00 мск).Накануне стало известно о продлении режима прекращения огня еще на два дня. Таким образом, оно продлится до четверга, 30 ноября. В ХАМАС сообщили, что оно будет действовать на тех же условиях. Ожидается освобождение 20 израильских заложников из сектора Газа в обмен на 60 палестинских заключенных из тюрем Израиля.
https://ria.ru/20231127/boi-1912246721.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа
Очевидцы сообщили о стрельбе в Газе после объявления перемирия
Очевидцы: в Газе слышна стрельба после продления перемирия, летают самолеты
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Интенсивная стрельба слышна на востоке и севере города Газа, несмотря на действие гуманитарного перемирия, сообщили РИА Новости очевидцы с места событий.
"Интенсивная стрельба идет на востоке и севере Газы, в районе Шейх Радван, и на побережье", — рассказали собеседники агентства.
Израиль заявил, что после перемирия будет воевать масштабнее и интенсивнее
По их словам, в небе над северной частью анклава появились самолеты ВВС Израиля.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС
при посредничестве Катара
22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Перемирие начало действовать 24 ноября в 07:00 по местному времени (08:00 мск).
Накануне стало известно о продлении режима прекращения огня еще на два дня. Таким образом, оно продлится до четверга, 30 ноября. В ХАМАС сообщили, что оно будет действовать на тех же условиях. Ожидается освобождение 20 израильских заложников из сектора Газа в обмен на 60 палестинских заключенных из тюрем Израиля.