https://ria.ru/20231128/peregovory-1912496512.html

Кулеба заявил об отсутствии давления в вопросе переговоров с Россией

Кулеба заявил об отсутствии давления в вопросе переговоров с Россией - РИА Новости, 28.11.2023

Кулеба заявил об отсутствии давления в вопросе переговоров с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не чувствует давления со стороны западных партнеров в вопросе о начале переговоров с Россией. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T20:48

2023-11-28T20:48

2023-11-28T20:48

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не чувствует давления со стороны западных партнеров в вопросе о начале переговоров с Россией. В ходе совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем Кулеба отрицательно ответил на вопрос о возможном давлении на Киев. "Чтобы сделать мой ответ проще, лишив его всех возможных интерпретаций: нет, я не чувствую никакого давления", - сказал Кулеба. Ранее Владимир Зеленский также заявлял, что США и Евросоюз не склоняют его к переговорам с Россией, и, говоря о самих переговорах, повторил тезис, что сейчас "не будет такого". Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20231128/mir-1912493265.html

https://ria.ru/20231128/tsel-1912492836.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, жозеп боррель, дмитрий кулеба, евросоюз, ситуация в днр и лнр