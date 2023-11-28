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Кулеба заявил об отсутствии давления в вопросе переговоров с Россией - РИА Новости, 28.11.2023
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20:48 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/peregovory-1912496512.html
Кулеба заявил об отсутствии давления в вопросе переговоров с Россией
Кулеба заявил об отсутствии давления в вопросе переговоров с Россией - РИА Новости, 28.11.2023
Кулеба заявил об отсутствии давления в вопросе переговоров с Россией
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не чувствует давления со стороны западных партнеров в вопросе о начале переговоров с Россией. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T20:48
2023-11-28T20:48
в мире
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украина
киев
владимир зеленский
жозеп боррель
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не чувствует давления со стороны западных партнеров в вопросе о начале переговоров с Россией. В ходе совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем Кулеба отрицательно ответил на вопрос о возможном давлении на Киев. "Чтобы сделать мой ответ проще, лишив его всех возможных интерпретаций: нет, я не чувствую никакого давления", - сказал Кулеба. Ранее Владимир Зеленский также заявлял, что США и Евросоюз не склоняют его к переговорам с Россией, и, говоря о самих переговорах, повторил тезис, что сейчас "не будет такого". Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20231128/mir-1912493265.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, жозеп боррель, дмитрий кулеба, евросоюз, ситуация в днр и лнр
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Жозеп Боррель, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кулеба заявил об отсутствии давления в вопросе переговоров с Россией

Кулеба заявил об отсутствии давления на Украину в вопросе переговоров с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не чувствует давления со стороны западных партнеров в вопросе о начале переговоров с Россией.
В ходе совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем Кулеба отрицательно ответил на вопрос о возможном давлении на Киев.
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"Чтобы сделать мой ответ проще, лишив его всех возможных интерпретаций: нет, я не чувствую никакого давления", - сказал Кулеба.
Ранее Владимир Зеленский также заявлял, что США и Евросоюз не склоняют его к переговорам с Россией, и, говоря о самих переговорах, повторил тезис, что сейчас "не будет такого".
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийЖозеп БоррельДмитрий КулебаЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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