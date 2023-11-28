https://ria.ru/20231128/pandenok-1912309233.html

У маленькой панды из Московского зоопарка появились зубки

У маленькой панды из Московского зоопарка появились зубки - РИА Новости, 28.11.2023

У маленькой панды из Московского зоопарка появились зубки

У маленькой панды из Московского зоопарка появились первые зубки, сообщило учреждение в Telegram-канале. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:29

2023-11-28T11:29

2023-11-28T13:23

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. У маленькой панды из Московского зоопарка появились первые зубки, сообщило учреждение в Telegram-канале."Двадцать четвертого ноября малышке-панде исполнилось три месяца. Зоологи провели запланированный регулярный осмотр и увидели, что у детеныша появились первые зубы — как раз согласно всем нормам роста и развития панд", — говорится в публикации.Первые зубы — это два нижних клыка, молочные зубки у больших панд растут с трех месяцев до примерно полугода. "Когда они появятся полностью, малышка понемногу начнет пробовать взрослую пищу: бамбук, овощи, возможно, панда-кейки. К полутора годам молочные зубы полностью сменятся на взрослые", — уточнили в зоопарке.В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Жуи и Диндин познакомились друг с другом этой весной и сразу нашли общий язык. В конце сентября он рассказал, что детеныш панды оказался самкой.

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Первые зубы у маленькой панды в Московском зоопарке 24 ноября малышке-панде исполнилось три месяца. Зоологи провели запланированный регулярный осмотр и увидели, что у детеныша появились первые зубы – как раз согласно всем нормам роста и развития панд. Первые зубы – это два нижних клыка. Молочные зубки у больших панд растут с трех месяцев до примерно полугода. Когда они появятся полностью, малышка понемногу начнет пробовать взрослую пищу: бамбук, овощи, возможно, панда-кейки. К полутора годам молочные зубы полностью сменятся на взрослые. 2023-11-28T11:29 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московский зоопарк, москва, россия, сергей собянин, общество