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У маленькой панды из Московского зоопарка появились зубки
У маленькой панды из Московского зоопарка появились зубки - РИА Новости, 28.11.2023
У маленькой панды из Московского зоопарка появились зубки
У маленькой панды из Московского зоопарка появились первые зубки, сообщило учреждение в Telegram-канале. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:29
2023-11-28T11:29
2023-11-28T13:23
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. У маленькой панды из Московского зоопарка появились первые зубки, сообщило учреждение в Telegram-канале."Двадцать четвертого ноября малышке-панде исполнилось три месяца. Зоологи провели запланированный регулярный осмотр и увидели, что у детеныша появились первые зубы — как раз согласно всем нормам роста и развития панд", — говорится в публикации.Первые зубы — это два нижних клыка, молочные зубки у больших панд растут с трех месяцев до примерно полугода. "Когда они появятся полностью, малышка понемногу начнет пробовать взрослую пищу: бамбук, овощи, возможно, панда-кейки. К полутора годам молочные зубы полностью сменятся на взрослые", — уточнили в зоопарке.В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Жуи и Диндин познакомились друг с другом этой весной и сразу нашли общий язык. В конце сентября он рассказал, что детеныш панды оказался самкой.
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Первые зубы у маленькой панды в Московском зоопарке
24 ноября малышке-панде исполнилось три месяца. Зоологи провели запланированный регулярный осмотр и увидели, что у детеныша появились первые зубы – как раз согласно всем нормам роста и развития панд. Первые зубы – это два нижних клыка. Молочные зубки у больших панд растут с трех месяцев до примерно полугода. Когда они появятся полностью, малышка понемногу начнет пробовать взрослую пищу: бамбук, овощи, возможно, панда-кейки. К полутора годам молочные зубы полностью сменятся на взрослые.
2023-11-28T11:29
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PT0M18S
РИА Новости
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У маленькой панды из Московского зоопарка появились зубки
У маленькой панды из Московского зоопарка появились первые зубки