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Пятая группа освобожденных палестинцев прибыла на Западный берег, пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2023
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23:22 28.11.2023 (обновлено: 23:23 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/palestintsy-1912510066.html
Пятая группа освобожденных палестинцев прибыла на Западный берег, пишут СМИ
Пятая группа освобожденных палестинцев прибыла на Западный берег, пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2023
Пятая группа освобожденных палестинцев прибыла на Западный берег, пишут СМИ
Автобус с пятой группой палестинских заключенных выехал из израильской тюрьмы "Офер" и добрался до населенного пункта Бейтуния на Западном берегу, сообщает... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T23:22
2023-11-28T23:23
в мире
израиль
катар
россия
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Автобус с пятой группой палестинских заключенных выехал из израильской тюрьмы "Офер" и добрался до населенного пункта Бейтуния на Западном берегу, сообщает телеканал "Аль-Акса". "Автобус с палестинскими заключенными выехал из тюрьмы "Офер" и добрался до поселка Бейтуния на Западном берегу", - говорится в сообщении телеканала. В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия ещё на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231128/khamas-1912401151.html
https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html
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в мире, израиль, катар, россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катар, Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Пятая группа освобожденных палестинцев прибыла на Западный берег, пишут СМИ

Аль-Акса: освобожденные палестинские заключенные прибыли в поселок Бейтуния

© РИА Новости / Ахмед Закот | Перейти в медиабанкПалестинцы в секторе Газа
Палестинцы в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Ахмед Закот
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Палестинцы в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Автобус с пятой группой палестинских заключенных выехал из израильской тюрьмы "Офер" и добрался до населенного пункта Бейтуния на Западном берегу, сообщает телеканал "Аль-Акса".
«
"Автобус с палестинскими заключенными выехал из тюрьмы "Офер" и добрался до поселка Бейтуния на Западном берегу", - говорится в сообщении телеканала.
Автомобиль Красного Креста с израильскими заложниками проезжает по переходу из сектора Газа в Египет - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Израиль и ХАМАС обсудят продление перемирия и освобождение палестинцев
Вчера, 16:02
В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия ещё на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Разрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
США боятся перемирия в Газе
23 ноября, 08:00
 
В миреИзраильКатарРоссияХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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