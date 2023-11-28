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Наблюдатель при ООН рассказал, почему Палестина должна войти в организацию - РИА Новости, 28.11.2023
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20:31 28.11.2023 (обновлено: 20:55 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/palestina-1912492639.html
Наблюдатель при ООН рассказал, почему Палестина должна войти в организацию
Наблюдатель при ООН рассказал, почему Палестина должна войти в организацию - РИА Новости, 28.11.2023
Наблюдатель при ООН рассказал, почему Палестина должна войти в организацию
Палестина должна стать полноценным членом ООН для реализации "двугосударственной" формулы по урегулированию ближневосточного кризиса, заявил наблюдатель... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T20:31
2023-11-28T20:55
в мире
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рияд мансур
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хамас
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ООН, 28 ноя - РИА Новости. Палестина должна стать полноценным членом ООН для реализации "двугосударственной" формулы по урегулированию ближневосточного кризиса, заявил наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. "Двугосударственное решение требует сильного, независимого, суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Те, кто выступают за такое решение, должны предпринять действия против колониальной оккупации, которая не позволяет добиться такого решения, таким образом, признать государство Палестина, сделать Палестину полноценным членом ООН, помочь Палестине добиться суверенитета в реальности", - сказал он в ходе планерного заседания Генассамблеи ООН. "Мы должны, как и вы, стать полноправными членами организации, чтобы начался процесс осуществления двугосударственного решения после того, как мы покончим с оккупацией. Это ваша коллективная ответственность, чтобы помочь нам этого добиться", - добавил Мансур. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231128/unichtozhenie-1912487565.html
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в мире, палестина, рияд мансур, оон, хамас, генеральная ассамблея оон, владимир путин, израиль, россия
В мире, Палестина, Рияд Мансур, ООН, ХАМАС, Генеральная Ассамблея ООН, Владимир Путин, Израиль, Россия
Наблюдатель при ООН рассказал, почему Палестина должна войти в организацию

Мансур: Палестине надо вступить в ООН для двугосударственного решения конфликта

© AP Photo / Frank Franklin II ООН
 ООН - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Frank Franklin II
ООН. Архивное фото
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ООН, 28 ноя - РИА Новости. Палестина должна стать полноценным членом ООН для реализации "двугосударственной" формулы по урегулированию ближневосточного кризиса, заявил наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.
«
"Двугосударственное решение требует сильного, независимого, суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Те, кто выступают за такое решение, должны предпринять действия против колониальной оккупации, которая не позволяет добиться такого решения, таким образом, признать государство Палестина, сделать Палестину полноценным членом ООН, помочь Палестине добиться суверенитета в реальности", - сказал он в ходе планерного заседания Генассамблеи ООН.
Представитель государства Палестина в Организации Объединенных Наций Рияд Мансур - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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«
"Мы должны, как и вы, стать полноправными членами организации, чтобы начался процесс осуществления двугосударственного решения после того, как мы покончим с оккупацией. Это ваша коллективная ответственность, чтобы помочь нам этого добиться", - добавил Мансур.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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