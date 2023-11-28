https://ria.ru/20231128/palestina-1912383998.html

Путин отметил важность создания Палестины в границах 1967 года

Путин отметил важность создания Палестины в границах 1967 года - РИА Новости, 28.11.2023

Путин отметил важность создания Палестины в границах 1967 года

Президент России Владимир Путин в послании президенту Палестины Махмуду Аббасу заявил, что ключевым для урегулирования палестино-израильского конфликта является РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T15:25

2023-11-28T15:25

2023-11-28T16:11

владимир путин

россия

палестина

израиль

махмуд аббас

михаил богданов

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760342129_0:309:3089:2047_1920x0_80_0_0_da4c02c2499d1e847aab3c6fce4c2809.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в послании президенту Палестины Махмуду Аббасу заявил, что ключевым для урегулирования палестино-израильского конфликта является создание палестинского государства в границах 1967 года. "Именно в этом (в создании суверенного палестинского государства в границах 1967 года - ред.) видится ключевое условие достижения всеобъемлющего, долгосрочного и справедливого палестино-израильского урегулирования", - зачитал послание российского президента Аббасу замглавы МИД РФ Михаил Богданов на мероприятии по случаю Дня солидарности с палестинским народом в посольстве Палестины в РФ. В тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля, Путин также подчеркнул, что "сейчас, когда кровопролитный конфликт приносит неисчислимые страдания мирному населению Палестины, считаю особенно важным подтвердить последовательную позицию России в пользу реализации законных прав вашего народа на создание собственного суверенного государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме".Кроме того, президент РФ выразил уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее развитие традиционно дружественных российско-палестинских отношений, взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах."Это, несомненно, отвечает нашим общим интересам, идёт в русле упрочения региональной безопасности и стабильности. Желаю Вам, господин президент, доброго здоровья и успехов, а всем палестинцам – мира, благополучия и процветания на родной земле", - заключил российский лидер.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231128/abbas-1912381912.html

https://ria.ru/20231128/izrail-1912311785.html

https://ria.ru/20231127/izrail-1912044448.html

россия

палестина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, палестина, израиль, махмуд аббас, михаил богданов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году