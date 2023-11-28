https://ria.ru/20231128/ozeryanovka-1912455957.html
ВСУ атаковали Озеряновку в ДНР с беспилотника
ВСУ атаковали Озеряновку в ДНР с беспилотника - РИА Новости, 28.11.2023
ВСУ атаковали Озеряновку в ДНР с беспилотника
Украинские войска в 16.05 сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Озеряновку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:48
2023-11-28T17:48
2023-11-28T17:48
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 16.05 сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Озеряновку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.05 - населенный пункт Озеряновка: сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале. Кроме того, в 15.55 украинские войска открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив по городу три снаряда из "натовской" артиллерии. В 16.45 ВСУ подвергли обстрелу Горловку, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20231127/spetsoperatsiya-1912146458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
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ВСУ атаковали Озеряновку в ДНР с беспилотника
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Озеряновку в ДНР