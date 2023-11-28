https://ria.ru/20231128/otravlenie-1912501513.html

В ГУР Минобороны Украины увидели след России в отравлении жены Буданова

В ГУР Минобороны Украины увидели след России в отравлении жены Буданова - РИА Новости, 28.11.2023

В ГУР Минобороны Украины увидели след России в отравлении жены Буданова

Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил агентству Франс Пресс, что считает причастность России "главной... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T21:36

2023-11-28T21:36

2023-11-28T21:36

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кирилл буданов

владимир зеленский

министерство обороны украины

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил агентству Франс Пресс, что считает причастность России "главной гипотезой" отравления жены начальника ГУР Кирилла Буданова Марианны, не объяснив, почему он так думает, при том что отравление произошло на фоне обострения конфликта Владимира Зеленского и украинского военного руководства. "Расследование покажет, но это главная гипотеза", - передает Франс Пресс ответ Юсова на вопрос, может ли РФ быть причастна к отравлению. Ранее во вторник украинское издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской военной разведке сообщило, что жену Буданова Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице. По информации источников издания "Украинская правда", у нескольких сотрудников ГУР минобороны Украины также выявили отравление тяжелыми металлами, все пострадавшие проходят курс лечения. По информации украинских СМИ, у самого Буданова не выявили отравление тяжелыми металлами, с его здоровьем все в порядке. Поздне представитель ГУР минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил украинским СМИ факт отравления Марианны Будановой тяжелыми металлами, а экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк заявил, что ее отравили мышьяком и ртутью. Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что глава украинской разведки Кирилл Буданов представляет реальную угрозу для Владимира Зеленского, Буданов может возглавить заговор генералов против него с целью заключить мир с Россией.

https://ria.ru/20231128/budanova-1912476645.html

https://ria.ru/20231023/smi-1904737269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, кирилл буданов, владимир зеленский, министерство обороны украины