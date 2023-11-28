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В ГУР Минобороны Украины увидели след России в отравлении жены Буданова - РИА Новости, 28.11.2023
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21:36 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/otravlenie-1912501513.html
В ГУР Минобороны Украины увидели след России в отравлении жены Буданова
В ГУР Минобороны Украины увидели след России в отравлении жены Буданова - РИА Новости, 28.11.2023
В ГУР Минобороны Украины увидели след России в отравлении жены Буданова
Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил агентству Франс Пресс, что считает причастность России "главной... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T21:36
2023-11-28T21:36
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил агентству Франс Пресс, что считает причастность России "главной гипотезой" отравления жены начальника ГУР Кирилла Буданова Марианны, не объяснив, почему он так думает, при том что отравление произошло на фоне обострения конфликта Владимира Зеленского и украинского военного руководства. "Расследование покажет, но это главная гипотеза", - передает Франс Пресс ответ Юсова на вопрос, может ли РФ быть причастна к отравлению. Ранее во вторник украинское издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской военной разведке сообщило, что жену Буданова Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице. По информации источников издания "Украинская правда", у нескольких сотрудников ГУР минобороны Украины также выявили отравление тяжелыми металлами, все пострадавшие проходят курс лечения. По информации украинских СМИ, у самого Буданова не выявили отравление тяжелыми металлами, с его здоровьем все в порядке. Поздне представитель ГУР минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил украинским СМИ факт отравления Марианны Будановой тяжелыми металлами, а экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк заявил, что ее отравили мышьяком и ртутью. Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что глава украинской разведки Кирилл Буданов представляет реальную угрозу для Владимира Зеленского, Буданов может возглавить заговор генералов против него с целью заключить мир с Россией.
https://ria.ru/20231128/budanova-1912476645.html
https://ria.ru/20231023/smi-1904737269.html
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в мире, россия, сша, кирилл буданов, владимир зеленский, министерство обороны украины
В мире, Россия, США, Кирилл Буданов, Владимир Зеленский, Министерство обороны Украины
В ГУР Минобороны Украины увидели след России в отравлении жены Буданова

ГУР Украины: причастность России к отравления жены Буданова — главная гипотеза

© Фото со страницы Марианны Будановой в соцсетиМарианна Буданова
Марианна Буданова
© Фото со страницы Марианны Будановой в соцсети
Марианна Буданова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил агентству Франс Пресс, что считает причастность России "главной гипотезой" отравления жены начальника ГУР Кирилла Буданова Марианны, не объяснив, почему он так думает, при том что отравление произошло на фоне обострения конфликта Владимира Зеленского и украинского военного руководства.
«
"Расследование покажет, но это главная гипотеза", - передает Франс Пресс ответ Юсова на вопрос, может ли РФ быть причастна к отравлению.
Марианна Буданова
Экс-глава украинской разведки рассказал, чем отравили жену Буданова
Вчера, 18:57
Ранее во вторник украинское издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской военной разведке сообщило, что жену Буданова Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице. По информации источников издания "Украинская правда", у нескольких сотрудников ГУР минобороны Украины также выявили отравление тяжелыми металлами, все пострадавшие проходят курс лечения. По информации украинских СМИ, у самого Буданова не выявили отравление тяжелыми металлами, с его здоровьем все в порядке.
Поздне представитель ГУР минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил украинским СМИ факт отравления Марианны Будановой тяжелыми металлами, а экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк заявил, что ее отравили мышьяком и ртутью.
Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что глава украинской разведки Кирилл Буданов представляет реальную угрозу для Владимира Зеленского, Буданов может возглавить заговор генералов против него с целью заключить мир с Россией.
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Спецслужбы США относятся к ГУР Украины как к своему ребенку, считает WP
23 октября, 16:48
 
В миреРоссияСШАКирилл БудановВладимир ЗеленскийМинистерство обороны Украины
 
 
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