https://ria.ru/20231128/otravlenie-1912469763.html

Спецоперация, 28 ноября: стали известны детали отравления жены Буданова

Спецоперация, 28 ноября: стали известны детали отравления жены Буданова - РИА Новости, 28.11.2023

Спецоперация, 28 ноября: стали известны детали отравления жены Буданова

Об отравлении жены начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, доподготовке российских разведчиков и ходе спецоперации — в материале РИА... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T19:34

2023-11-28T19:34

2023-11-28T20:26

специальная военная операция на украине

россия

кирилл буданов

вооруженные силы украины

центральный военный округ

украина

артемовск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912345478_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_cbb47156070d0a906776e7c9ae43511c.jpg

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Об отравлении жены начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, доподготовке российских разведчиков и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Отравлена жена главы ГУР Минобороны Украины Жену начальника Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами, сообщило издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской разведке. По данным СМИ, сейчас женщина находится в больнице, идет расследование инцидента. "Эти вещества (тяжелые металлы — Прим. ред.) никоим образом не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", — приводит издание слова источника. У самого Буданова отравление тяжелыми металлами не выявили, сообщило агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники. Продвижение российских солдат в районе Артемовска Группировка войск "Юг" за сутки на Донецком направлении заняла более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска в ДНР. При этом удалось отразить три атаки противника, сообщили в Минобороны Кроме того, успешно отражены три атаки и нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Часова Яра, Клещеевки и Георгиевки. Всего на этом направлении противник потерял до 135 военнослужащих.Разведчики ЦВО проходят доподготовку Заключившие первый контракт о прохождении военной службы в российских Вооруженных силах разведчики Центрального военного округа проходят боевое слаживание и доподготовку в зоне боевых действий, сообщили в Минобороны. В программе их обучения — огневая, специальная и тактическая подготовка. Тренировки проходят под руководством опытных инструкторов, ранее участвовавших в боевых действиях на различных направлениях СВО, а также в современных локальных конфликтах. Ход спецоперации По данным Минобороны, Киев потерял за сутки до 385 военнослужащих убитыми и ранеными на разных направлениях. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия поразили центр подготовки и применения беспилотников ВСУ, хранилище авиационного топлива и три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей: две П-18 и одну СТ-68. Средства противовоздушной обороны перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

https://ria.ru/20231128/khimoruzhie-1912460216.html

https://ria.ru/20231127/kiev-1912006194.html

россия

украина

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, кирилл буданов, вооруженные силы украины, центральный военный округ, украина, артемовск