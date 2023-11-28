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Спецоперация, 28 ноября: стали известны детали отравления жены Буданова - РИА Новости, 28.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:34 28.11.2023 (обновлено: 20:26 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/otravlenie-1912469763.html
Спецоперация, 28 ноября: стали известны детали отравления жены Буданова
Спецоперация, 28 ноября: стали известны детали отравления жены Буданова - РИА Новости, 28.11.2023
Спецоперация, 28 ноября: стали известны детали отравления жены Буданова
Об отравлении жены начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, доподготовке российских разведчиков и ходе спецоперации — в материале РИА... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T19:34
2023-11-28T20:26
специальная военная операция на украине
россия
кирилл буданов
вооруженные силы украины
центральный военный округ
украина
артемовск
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Об отравлении жены начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, доподготовке российских разведчиков и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Отравлена жена главы ГУР Минобороны Украины Жену начальника Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами, сообщило издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской разведке. По данным СМИ, сейчас женщина находится в больнице, идет расследование инцидента. "Эти вещества (тяжелые металлы — Прим. ред.) никоим образом не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", — приводит издание слова источника. У самого Буданова отравление тяжелыми металлами не выявили, сообщило агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники. Продвижение российских солдат в районе Артемовска Группировка войск "Юг" за сутки на Донецком направлении заняла более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска в ДНР. При этом удалось отразить три атаки противника, сообщили в Минобороны Кроме того, успешно отражены три атаки и нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Часова Яра, Клещеевки и Георгиевки. Всего на этом направлении противник потерял до 135 военнослужащих.Разведчики ЦВО проходят доподготовку Заключившие первый контракт о прохождении военной службы в российских Вооруженных силах разведчики Центрального военного округа проходят боевое слаживание и доподготовку в зоне боевых действий, сообщили в Минобороны. В программе их обучения — огневая, специальная и тактическая подготовка. Тренировки проходят под руководством опытных инструкторов, ранее участвовавших в боевых действиях на различных направлениях СВО, а также в современных локальных конфликтах. Ход спецоперации По данным Минобороны, Киев потерял за сутки до 385 военнослужащих убитыми и ранеными на разных направлениях. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия поразили центр подготовки и применения беспилотников ВСУ, хранилище авиационного топлива и три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей: две П-18 и одну СТ-68. Средства противовоздушной обороны перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
https://ria.ru/20231128/khimoruzhie-1912460216.html
https://ria.ru/20231127/kiev-1912006194.html
россия
украина
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россия, кирилл буданов, вооруженные силы украины, центральный военный округ, украина, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, Центральный военный округ, Украина, Артемовск
Спецоперация, 28 ноября: стали известны детали отравления жены Буданова

"Бабель": жену Буданова отравили тяжелыми веществами

© Фото со страницы Марианны Будановой в соцсетиМарианна Буданова
Марианна Буданова
© Фото со страницы Марианны Будановой в соцсети
Марианна Буданова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Об отравлении жены начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, доподготовке российских разведчиков и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.

Отравлена жена главы ГУР Минобороны Украины

Жену начальника Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами, сообщило издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской разведке. По данным СМИ, сейчас женщина находится в больнице, идет расследование инцидента.
"Эти вещества (тяжелые металлы — Прим. ред.) никоим образом не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", — приводит издание слова источника.
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У самого Буданова отравление тяжелыми металлами не выявили, сообщило агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

Продвижение российских солдат в районе Артемовска

Группировка войск "Юг" за сутки на Донецком направлении заняла более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска в ДНР. При этом удалось отразить три атаки противника, сообщили в Минобороны Кроме того, успешно отражены три атаки и нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Часова Яра, Клещеевки и Георгиевки. Всего на этом направлении противник потерял до 135 военнослужащих.

Разведчики ЦВО проходят доподготовку

Заключившие первый контракт о прохождении военной службы в российских Вооруженных силах разведчики Центрального военного округа проходят боевое слаживание и доподготовку в зоне боевых действий, сообщили в Минобороны. В программе их обучения — огневая, специальная и тактическая подготовка. Тренировки проходят под руководством опытных инструкторов, ранее участвовавших в боевых действиях на различных направлениях СВО, а также в современных локальных конфликтах.
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Ход спецоперации

По данным Минобороны, Киев потерял за сутки до 385 военнослужащих убитыми и ранеными на разных направлениях. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия поразили центр подготовки и применения беспилотников ВСУ, хранилище авиационного топлива и три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей: две П-18 и одну СТ-68. Средства противовоздушной обороны перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКирилл БудановВооруженные силы УкраиныЦентральный военный округУкраинаАртемовск
 
 
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