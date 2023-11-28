https://ria.ru/20231128/oruzhie-1912268669.html

Сто лет прогресса. В США изумились "необычному оружию" Украины

Сто лет прогресса. В США изумились "необычному оружию" Украины - РИА Новости, 28.11.2023

Сто лет прогресса. В США изумились "необычному оружию" Украины

В Сети появились фото украинских военных, использующих пулеметы системы Максима образца 1910 года, на это обратило внимание издание Business Insider. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T06:58

2023-11-28T06:58

2023-11-28T07:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_9763ffc5a49eec01b952431fc0fb11c6.jpg

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Сети появились фото украинских военных, использующих пулеметы системы Максима образца 1910 года, на это обратило внимание издание Business Insider."На новых фотографиях видна пара пулеметов, установленных на пикап, а на видео видно, как украинцы стреляют из них по, вероятно, российским беспилотникам", — пишет издание.Эта "необычная техника" является примером того, как ВСУ пытаются использовать в современных боевых действиях оружие, разработанное более ста лет назад, говорится в публикации.Издание отмечает, что пулемет системы Максима был впервые представлен за несколько лет до начала Первой мировой войны и использовался, в частности, Русской императорской армией.Ранее журналист польского издания Do Rzeczy Войцех Голонка заявил, что Украине придется держать линию фронта ценою больших человеческих потерь из-за сокращения поставок оружия со стороны США и других западных стран.Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231128/nato-1912264240.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, нато