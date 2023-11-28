Рейтинг@Mail.ru
Сто лет прогресса. В США изумились "необычному оружию" Украины - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:58 28.11.2023 (обновлено: 07:26 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/oruzhie-1912268669.html
Сто лет прогресса. В США изумились "необычному оружию" Украины
Сто лет прогресса. В США изумились "необычному оружию" Украины - РИА Новости, 28.11.2023
Сто лет прогресса. В США изумились "необычному оружию" Украины
В Сети появились фото украинских военных, использующих пулеметы системы Максима образца 1910 года, на это обратило внимание издание Business Insider. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T06:58
2023-11-28T07:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_9763ffc5a49eec01b952431fc0fb11c6.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Сети появились фото украинских военных, использующих пулеметы системы Максима образца 1910 года, на это обратило внимание издание Business Insider."На новых фотографиях видна пара пулеметов, установленных на пикап, а на видео видно, как украинцы стреляют из них по, вероятно, российским беспилотникам", — пишет издание.Эта "необычная техника" является примером того, как ВСУ пытаются использовать в современных боевых действиях оружие, разработанное более ста лет назад, говорится в публикации.Издание отмечает, что пулемет системы Максима был впервые представлен за несколько лет до начала Первой мировой войны и использовался, в частности, Русской императорской армией.Ранее журналист польского издания Do Rzeczy Войцех Голонка заявил, что Украине придется держать линию фронта ценою больших человеческих потерь из-за сокращения поставок оружия со стороны США и других западных стран.Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231128/nato-1912264240.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_232:91:2842:2048_1920x0_80_0_0_baeddf1a578d7959ad850177fe4718c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО
Сто лет прогресса. В США изумились "необычному оружию" Украины

BI: украинские военные используют пулеметы Максима времен Первой мировой войны

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Сети появились фото украинских военных, использующих пулеметы системы Максима образца 1910 года, на это обратило внимание издание Business Insider.
"На новых фотографиях видна пара пулеметов, установленных на пикап, а на видео видно, как украинцы стреляют из них по, вероятно, российским беспилотникам", — пишет издание.
© Drones de guerra/XСкриншот публикации в соцсети X с украинскими военными, использующими пулеметы системы Максим
Скриншот публикации в соцсети X с украинскими военными, использующими пулеметы системы Максим
© Drones de guerra/X
Скриншот публикации в соцсети X с украинскими военными, использующими пулеметы системы Максим
Эта "необычная техника" является примером того, как ВСУ пытаются использовать в современных боевых действиях оружие, разработанное более ста лет назад, говорится в публикации.
Издание отмечает, что пулемет системы Максима был впервые представлен за несколько лет до начала Первой мировой войны и использовался, в частности, Русской императорской армией.
Ранее журналист польского издания Do Rzeczy Войцех Голонка заявил, что Украине придется держать линию фронта ценою больших человеческих потерь из-за сокращения поставок оружия со стороны США и других западных стран.
Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
"Лучший день для Украины": в США обнажили скрытое послание НАТО
04:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала