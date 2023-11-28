https://ria.ru/20231128/orkestr-1912501195.html

Гергиев и Мацуев поздравили Российский молодежный оркестр с пятилетием

Гергиев и Мацуев поздравили Российский молодежный оркестр с пятилетием - РИА Новости, 28.11.2023

Гергиев и Мацуев поздравили Российский молодежный оркестр с пятилетием

Российский национальный молодежный симфонический оркестр отметил пятилетие концертом под управлением дирижера Валерия Гергиева. Солистом выступил пианист Денис... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T21:33

2023-11-28T21:33

2023-11-28T21:33

культура

денис мацуев

валерий гергиев

россия

музыка

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российский национальный молодежный симфонический оркестр отметил пятилетие концертом под управлением дирижера Валерия Гергиева. Солистом выступил пианист Денис Мацуев, передает корреспондент РИА Новости.Площадкой для праздничного вечера выбрали "родную" сцену оркестра — Концертный зал Чайковского в Москве. В программу вошло "Испанское каприччио" Римского-Корсакова, фрагменты балета Прокофьева "Ромео и Джульетта", а также "Прометей" ("Поэма огня") Скрябина, в которой к более чем сотне оркестрантов и Мацуеву присоединилась хоровая капелла Юрлова."Это один из моих любимых коллективов по духу, по энергии, по сотворчеству. Этот коллектив не играет ни одной пустой ноты. У ребят горят глаза", — сказал Мацуев, с которым оркестр дебютировал пять лет назад, множество раз выступал и только за прошлый сезон сыграл 16 разных концертных наименований.РНМСО был создан в 2018-м в соответствии с указом президента России и работает по принципу симфонической академии: готовит резерв для оркестров страны под руководством выдающихся дирижеров, солистов и педагогов. Состав коллектива формируется по результатам Всероссийского конкурса артистов симфонического оркестра, который ежегодно проводит Московская филармония — куратор проекта. Выпускники симфонической академии уже нашли работу в 23 оркестрах восьми регионов страны.

https://ria.ru/20231128/ornellamuti-1912101644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

денис мацуев, валерий гергиев, россия, музыка