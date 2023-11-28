Рейтинг@Mail.ru
Фиджитал-соревнования впервые прошли в Оренбурге - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
 
12:56 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/orenburg-1912332087.html
Фиджитал-соревнования впервые прошли в Оренбурге
Фиджитал-соревнования впервые прошли в Оренбурге - РИА Новости, 28.11.2023
Фиджитал-соревнования впервые прошли в Оренбурге
Впервые на территории Оренбурга прошли фиджитал-соревнования в рамках тура трофея "Игр Будущего" – главного приза международного мультиспортивного турнира,... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:56
2023-11-28T12:56
оренбургская область
оренбург
денис паслер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912333202_167:136:1273:758_1920x0_80_0_0_dca893892f3ae71f9fde85b787628b19.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Впервые на территории Оренбурга прошли фиджитал-соревнования в рамках тура трофея "Игр Будущего" – главного приза международного мультиспортивного турнира, который пройдет в Казани в 2024 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. 27 ноября организаторы соревнований презентовали трофей на знаковых площадках Оренбурга. Утром кортеж с призом приветствовали на набережной Урала и в Национальной деревне. Затем трофей был выставлен в Технопарке ОГПУ, в котором для участников мероприятия провели презентацию робототехники. Завершилась поездка в институте физической культуры и спорта ОГПУ, где трофей встречал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "Россия первая в мире официально признала фиджитал-спорт. Он активно развивается в стране при поддержке президента Владимира Путина и правительства РФ. Мы с вами свидетели, а многие из присутствующих здесь, я уверен, – будущие участники совершенно нового спортивного направления, которое отвечает запросам времени и нашей молодежи. Этот спорт достоин своих чемпионов, традиций, новых площадок", – сказал Паслер, которого цитирует пресс-служба. В манеже института физической культуры и спорта прошли соревнования по фиджитал-баскетболу и фиджитал-ММА. Победителем поединка по фиджитал-баскетболу стала команда ОГПУ. В фиджитал-ММА выиграл состязание Дамир Алиев (СК MAMEDOV TEAM). В Оренбургской области работают региональные отделения Федерации компьютерного спорта и Федерации спортивного программирования России. Активно развиваются пять направлений компьютерного спорта: робототехника, алгоритмическое программирование, продуктовое программирование, программирование систем информационной безопасности, программирование БАС. В 2023 году в Оренбуржье уже проведены соревнования по данным дисциплинам. Команда региона также добилась значительного успеха на федеральном уровне – на Первенстве России по спортивному программированию в Иннополисе (Татарстан) оренбургская сборная завоевала золото и серебро.
https://ria.ru/20231123/skoraya-1911460775.html
оренбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912333202_65:0:1202:853_1920x0_80_0_0_03482b9b58fac38ea31bf238f2b34738.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбург, денис паслер
Оренбургская область, Оренбург, Денис Паслер

Фиджитал-соревнования впервые прошли в Оренбурге

CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) / Фиджитал-соревнования в рамках тура трофея "Игр Будущего" в Оренбурге
Фиджитал-соревнования в рамках тура трофея Игр Будущего в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) /
Фиджитал-соревнования в рамках тура трофея "Игр Будущего" в Оренбурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Впервые на территории Оренбурга прошли фиджитал-соревнования в рамках тура трофея "Игр Будущего" – главного приза международного мультиспортивного турнира, который пройдет в Казани в 2024 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.
27 ноября организаторы соревнований презентовали трофей на знаковых площадках Оренбурга. Утром кортеж с призом приветствовали на набережной Урала и в Национальной деревне. Затем трофей был выставлен в Технопарке ОГПУ, в котором для участников мероприятия провели презентацию робототехники. Завершилась поездка в институте физической культуры и спорта ОГПУ, где трофей встречал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Новые автомобили пополнили службу скорой помощи Оренбургской области
23 ноября, 22:15
"Россия первая в мире официально признала фиджитал-спорт. Он активно развивается в стране при поддержке президента Владимира Путина и правительства РФ. Мы с вами свидетели, а многие из присутствующих здесь, я уверен, – будущие участники совершенно нового спортивного направления, которое отвечает запросам времени и нашей молодежи. Этот спорт достоин своих чемпионов, традиций, новых площадок", – сказал Паслер, которого цитирует пресс-служба.
В манеже института физической культуры и спорта прошли соревнования по фиджитал-баскетболу и фиджитал-ММА. Победителем поединка по фиджитал-баскетболу стала команда ОГПУ. В фиджитал-ММА выиграл состязание Дамир Алиев (СК MAMEDOV TEAM).
В Оренбургской области работают региональные отделения Федерации компьютерного спорта и Федерации спортивного программирования России. Активно развиваются пять направлений компьютерного спорта: робототехника, алгоритмическое программирование, продуктовое программирование, программирование систем информационной безопасности, программирование БАС.
В 2023 году в Оренбуржье уже проведены соревнования по данным дисциплинам. Команда региона также добилась значительного успеха на федеральном уровне – на Первенстве России по спортивному программированию в Иннополисе (Татарстан) оренбургская сборная завоевала золото и серебро.
 
Оренбургская областьОренбургДенис Паслер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала