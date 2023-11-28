https://ria.ru/20231128/orenburg-1912332087.html

Фиджитал-соревнования впервые прошли в Оренбурге

Фиджитал-соревнования впервые прошли в Оренбурге - РИА Новости, 28.11.2023

Фиджитал-соревнования впервые прошли в Оренбурге

Впервые на территории Оренбурга прошли фиджитал-соревнования в рамках тура трофея "Игр Будущего" – главного приза международного мультиспортивного турнира,... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:56

2023-11-28T12:56

2023-11-28T12:56

оренбургская область

оренбург

денис паслер

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Впервые на территории Оренбурга прошли фиджитал-соревнования в рамках тура трофея "Игр Будущего" – главного приза международного мультиспортивного турнира, который пройдет в Казани в 2024 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. 27 ноября организаторы соревнований презентовали трофей на знаковых площадках Оренбурга. Утром кортеж с призом приветствовали на набережной Урала и в Национальной деревне. Затем трофей был выставлен в Технопарке ОГПУ, в котором для участников мероприятия провели презентацию робототехники. Завершилась поездка в институте физической культуры и спорта ОГПУ, где трофей встречал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "Россия первая в мире официально признала фиджитал-спорт. Он активно развивается в стране при поддержке президента Владимира Путина и правительства РФ. Мы с вами свидетели, а многие из присутствующих здесь, я уверен, – будущие участники совершенно нового спортивного направления, которое отвечает запросам времени и нашей молодежи. Этот спорт достоин своих чемпионов, традиций, новых площадок", – сказал Паслер, которого цитирует пресс-служба. В манеже института физической культуры и спорта прошли соревнования по фиджитал-баскетболу и фиджитал-ММА. Победителем поединка по фиджитал-баскетболу стала команда ОГПУ. В фиджитал-ММА выиграл состязание Дамир Алиев (СК MAMEDOV TEAM). В Оренбургской области работают региональные отделения Федерации компьютерного спорта и Федерации спортивного программирования России. Активно развиваются пять направлений компьютерного спорта: робототехника, алгоритмическое программирование, продуктовое программирование, программирование систем информационной безопасности, программирование БАС. В 2023 году в Оренбуржье уже проведены соревнования по данным дисциплинам. Команда региона также добилась значительного успеха на федеральном уровне – на Первенстве России по спортивному программированию в Иннополисе (Татарстан) оренбургская сборная завоевала золото и серебро.

https://ria.ru/20231123/skoraya-1911460775.html

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург, денис паслер