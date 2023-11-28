https://ria.ru/20231128/obustroystvo_dorog-1912491688.html

В Оренбуржье разработают план по обустройству дорог для снижения ДТП

В Оренбуржье разработают план по обустройству дорог для снижения ДТП - РИА Новости, 28.11.2023

В Оренбуржье разработают план по обустройству дорог для снижения ДТП

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил разработать план по обустройству дорог общего пользования, проходящих в границах населенных пунктов,... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T20:19

2023-11-28T20:19

2023-11-28T20:19

оренбургская область

оренбургская область

дороги

денис паслер

общество

дтп

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912490809_0:87:1200:762_1920x0_80_0_0_cdfd929d25159ff51fa3a8bcdd1a4192.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил разработать план по обустройству дорог общего пользования, проходящих в границах населенных пунктов, искусственным освещением, тротуарами для обеспечения безопасности участников дорожного движения, сообщает пресс-служба правительства региона. 27 ноября губернатор провел заседание комиссии правительства области по обеспечению безопасности дорожного движения, на котором обсуждались дополнительные меры по снижению уровня аварийности на автомобильных дорогах региона. По данным врио главного государственного инспектора безопасности дорожного движения по Оренбургской области Раима Рафикова, за 10 месяцев 2023 года произошло 1 128 ДТП. Рост числа погибших зафиксирован в 27 муниципальных образованиях. Участники обсудили необходимые меры для повышения безопасности дорожного движения, включая мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть". "Судя по статистике, принимаемых мер недостаточно. Жизнь и здоровье человека – безусловный приоритет, поэтому меры безопасности на региональных дорогах должны быть усилены. Нужно системно подойти к вопросу их обустройства в границах населенных пунктов и на подъездах к ним: установить освещение, тротуары, бордюры, ограждение, шумозащитные экраны. Например, в Новотроицке, Медногорске, Абдулине. Много таких территорий в регионе", – отметил Паслер, которого цитирует пресс-служба. По итогам заседания глава региона поручил Главному управлению дорожного хозяйства Оренбургской области разработать на ближайшие три года план по обустройству автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, проходящих в границах населенных пунктов, искусственным освещением, тротуарами. План необходимо представить на заседании правительства в декабре текущего года. В целом на региональных и межмуниципальных дорогах проводится большое количество мероприятий как в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", так и за счет средств областного бюджета. Основными являются: устройство стационарного освещения, тротуаров в населенных пунктах, установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, устройство тросового ограждения, разделяющего потоки встречных направлений, барьерного и пешеходного ограждения, приведение в нормативное состояние автопавильонов, посадочных площадок с размещением знаков "Пешеходный переход", устройством автономных источников освещения и другие.

https://ria.ru/20231117/dorogi-1910054592.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбургская область, дороги, денис паслер, общество, дтп, безопасность