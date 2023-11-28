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Почти 60 учащихся прошли обучение в школе "Молодого политика" в КЧР - РИА Новости, 28.11.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
17:18 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/obuchenie-1912446573.html
Почти 60 учащихся прошли обучение в школе "Молодого политика" в КЧР
Почти 60 учащихся прошли обучение в школе "Молодого политика" в КЧР - РИА Новости, 28.11.2023
Почти 60 учащихся прошли обучение в школе "Молодого политика" в КЧР
В Карачаево-Черкесии почти 60 школьников и студентов прошли обучение в "Школе молодого политика", сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:18
2023-11-28T17:18
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
госдума рф
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ЧЕРКЕССК, 28 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии почти 60 школьников и студентов прошли обучение в "Школе молодого политика", сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР. Молодежь из городов и районов Карачаево-Черкесии обучились в "Школе молодого политика", где встретились с депутатами разных уровней, лучшими молодыми управленцами страны, прослушали лекции федеральных и региональных спикеров, участвовали в тренингах и практических занятиях, играх и мозговых штурмах. Участники создавали политические партии, составляли портрет избирателя, научились ориентироваться в медиапространстве, придумывать инфоповоды, готовить пресс-релизы, записывать видеоролики и обучались ораторскому мастерству. Материнство и детство, экология, здоровый образ жизни, волонтерство, туризм, транспорт – именно такие темы были распределены между командами участников и по этим направлениям каждая из них выполняла все задания. Проект "Молодой Гвардии" "Школа молодого политика" реализуется партией "Единая Россия" совместно с министерством цифрового развития КЧР при поддержке главы региона Рашида Темрезова и депутата Госдумы РФ Солтана Узденова. Основная цель школы – это обучение молодогвардейцев политическим навыкам, создание кадрового резерва, а также привлечение новых активистов. В ходе обучения реализуются пять основных направлений – политика, медиа, волонтерство, проекты и студенчество.
https://ria.ru/20231116/kchr-1909806428.html
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рашид темрезов, госдума рф
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Госдума РФ

Почти 60 учащихся прошли обучение в школе "Молодого политика" в КЧР

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРПочти 60 учащихся прошли обучение в школе "Молодого политика" в КЧР
Почти 60 учащихся прошли обучение в школе Молодого политика в КЧР
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Почти 60 учащихся прошли обучение в школе "Молодого политика" в КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 28 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии почти 60 школьников и студентов прошли обучение в "Школе молодого политика", сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.
Молодежь из городов и районов Карачаево-Черкесии обучились в "Школе молодого политика", где встретились с депутатами разных уровней, лучшими молодыми управленцами страны, прослушали лекции федеральных и региональных спикеров, участвовали в тренингах и практических занятиях, играх и мозговых штурмах.
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Участники создавали политические партии, составляли портрет избирателя, научились ориентироваться в медиапространстве, придумывать инфоповоды, готовить пресс-релизы, записывать видеоролики и обучались ораторскому мастерству. Материнство и детство, экология, здоровый образ жизни, волонтерство, туризм, транспорт – именно такие темы были распределены между командами участников и по этим направлениям каждая из них выполняла все задания.
Проект "Молодой Гвардии" "Школа молодого политика" реализуется партией "Единая Россия" совместно с министерством цифрового развития КЧР при поддержке главы региона Рашида Темрезова и депутата Госдумы РФ Солтана Узденова.
Основная цель школы – это обучение молодогвардейцев политическим навыкам, создание кадрового резерва, а также привлечение новых активистов. В ходе обучения реализуются пять основных направлений – политика, медиа, волонтерство, проекты и студенчество.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовГосдума РФ
 
 
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