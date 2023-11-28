https://ria.ru/20231128/obuchenie-1912446573.html

Почти 60 учащихся прошли обучение в школе "Молодого политика" в КЧР

Почти 60 учащихся прошли обучение в школе "Молодого политика" в КЧР - РИА Новости, 28.11.2023

Почти 60 учащихся прошли обучение в школе "Молодого политика" в КЧР

В Карачаево-Черкесии почти 60 школьников и студентов прошли обучение в "Школе молодого политика", сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T17:18

2023-11-28T17:18

2023-11-28T17:18

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

госдума рф

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ЧЕРКЕССК, 28 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии почти 60 школьников и студентов прошли обучение в "Школе молодого политика", сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР. Молодежь из городов и районов Карачаево-Черкесии обучились в "Школе молодого политика", где встретились с депутатами разных уровней, лучшими молодыми управленцами страны, прослушали лекции федеральных и региональных спикеров, участвовали в тренингах и практических занятиях, играх и мозговых штурмах. Участники создавали политические партии, составляли портрет избирателя, научились ориентироваться в медиапространстве, придумывать инфоповоды, готовить пресс-релизы, записывать видеоролики и обучались ораторскому мастерству. Материнство и детство, экология, здоровый образ жизни, волонтерство, туризм, транспорт – именно такие темы были распределены между командами участников и по этим направлениям каждая из них выполняла все задания. Проект "Молодой Гвардии" "Школа молодого политика" реализуется партией "Единая Россия" совместно с министерством цифрового развития КЧР при поддержке главы региона Рашида Темрезова и депутата Госдумы РФ Солтана Узденова. Основная цель школы – это обучение молодогвардейцев политическим навыкам, создание кадрового резерва, а также привлечение новых активистов. В ходе обучения реализуются пять основных направлений – политика, медиа, волонтерство, проекты и студенчество.

https://ria.ru/20231116/kchr-1909806428.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов, госдума рф