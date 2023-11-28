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ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 28.11.2023

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска в 21.50 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T22:25

2023-11-28T22:25

2023-11-28T22:25

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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 21.50 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 20.00 до 21.45 подвергали обстрелу Горловку, выпустив по городу в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра. В 21.10 ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив два снаряда из "натовской" артиллерии. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20231128/zhenschina-1912499311.html

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