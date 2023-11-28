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ВСУ обстреляли село в Белгородской области шесть раз за сутки
ВСУ обстреляли село в Белгородской области шесть раз за сутки - РИА Новости, 28.11.2023
ВСУ обстреляли село в Белгородской области шесть раз за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли село в Белгородской области шестью снарядами, также был сбит украинский беспилотник, сообщил губернатор региона РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T10:21
2023-11-28T10:21
2023-11-28T10:21
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
происшествия
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БЕЛГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли село в Белгородской области шестью снарядами, также был сбит украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Во вторник он опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 27 ноября. Украинские военные обстреляли Белгородский район 6 снарядами, также в Валуйском округе сбили беспилотник. По данным главы региона, пострадавших и разрушений нет. "В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Наумовка – установлено 6 прилетов. Также село атаковали с помощью дрона-камикадзе", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Валуйском городском округе над селом Тулянка средствами ПВО сбит беспилотник самолетного типа. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Происшествия
ВСУ обстреляли село в Белгородской области шесть раз за сутки
ВСУ обстреляли село Наумовка в Белгородской области шесть раз за сутки