https://ria.ru/20231128/obstrel-1912255804.html

Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.11.2023

Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 48 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T00:59

2023-11-28T00:59

2023-11-28T00:59

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 48 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 15 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил девять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском – шесть обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров и 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что было выпущено 48 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы трех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк и Александровка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 45 обстрелов.

https://ria.ru/20231126/obstrel-1911944928.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка