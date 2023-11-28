https://ria.ru/20231128/obstrel-1912255804.html
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.11.2023
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 48 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T00:59
2023-11-28T00:59
2023-11-28T00:59
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 48 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 15 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил девять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском – шесть обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров и 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что было выпущено 48 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы трех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк и Александровка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 45 обстрелов.
https://ria.ru/20231126/obstrel-1911944928.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Горловка
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 48 единиц боеприпасов