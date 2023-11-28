https://ria.ru/20231128/obstanovka-1912354137.html

Очевидцы рассказали об обстановке в секторе Газа во время перемирия

Очевидцы рассказали об обстановке в секторе Газа во время перемирия - РИА Новости, 28.11.2023

Очевидцы рассказали об обстановке в секторе Газа во время перемирия

Ситуация в секторе Газа спокойная на фоне продолжающегося пятые сутки перемирия между палестинским движением ХАМАС и Израилем, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T14:01

2023-11-28T14:01

2023-11-28T14:01

специальная военная операция на украине

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

израиль

в мире

сектор газа

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Ситуация в секторе Газа спокойная на фоне продолжающегося пятые сутки перемирия между палестинским движением ХАМАС и Израилем, сообщили РИА Новости очевидцы. Очевидцы ранее сообщили агентству об интенсивной стрельбе на севере и западе столицы палестинского анклава - города Газа. Над северной частью сектора также была замечена боевая авиация ВВС Израиля. "Все спокойно. Стрельба была утром. Они (израильские военные – ред.) стреляли и кидали дымовые гранаты. Сейчас спокойно", - сказали очевидцы. На прошлой неделе в секторе Газа вступило в силу прекращение огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара. По условиям сделки, прекращение огня может продлиться максимум 10 дней. За это время в два этапа может быть освобождено до 100 израильских заложников в обмен на 300 палестинских заключенных. За первые четыре дня прекращения боевых действий предполагается освободить 50 заложников. За первые три дня прекращения огня ХАМАС освободил 40 граждан Израиля и 18 иностранцев, которые провели в плену 50 дней. Израиль за это время освободил 117 палестинских заключенных. В понедельник МИД Катара заявил о достижении договорённости о продлении на два дня гуманитарного перемирия в секторе Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире, сектор газа