Рейтинг@Mail.ru
Американскую НПО внесли в реестр нежелательных организаций - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/npo-1912488180.html
Американскую НПО внесли в реестр нежелательных организаций
Американскую НПО внесли в реестр нежелательных организаций - РИА Новости, 28.11.2023
Американскую НПО внесли в реестр нежелательных организаций
Американская неправительственная организация Center for European Policy Analysis ("Центр анализа европейской политики") внесена в реестр организаций,... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T19:59
2023-11-28T19:59
россия
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_861cc70df0561342a8f2626992a90cda.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Американская неправительственная организация Center for European Policy Analysis ("Центр анализа европейской политики") внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, сообщается на сайте Минюста России. Организация включена в перечень на основании решения Генпрокуратуры РФ от 23 октября 2023 года. "Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Center for European Policy Analysis, CEPA ("Центр анализа европейской политики"), США", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230803/nezhelatelnye-1887892149.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_7de340d841c77200b696c4f08d8d6843.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, генеральная прокуратура рф
Россия, Генеральная прокуратура РФ
Американскую НПО внесли в реестр нежелательных организаций

Минюст включил американскую НПО CEPA в перечень нежелательных организаций

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции
Здание Министерства юстиции - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства юстиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Американская неправительственная организация Center for European Policy Analysis ("Центр анализа европейской политики") внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, сообщается на сайте Минюста России.
Организация включена в перечень на основании решения Генпрокуратуры РФ от 23 октября 2023 года.
"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Center for European Policy Analysis, CEPA ("Центр анализа европейской политики"), США", - говорится в сообщении.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Число признанных нежелательными зарубежных НПО выросло почти в четыре раза
3 августа, 03:35
 
РоссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала