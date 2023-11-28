https://ria.ru/20231128/npo-1912488180.html
Американскую НПО внесли в реестр нежелательных организаций
Американскую НПО внесли в реестр нежелательных организаций - РИА Новости, 28.11.2023
Американскую НПО внесли в реестр нежелательных организаций
Американская неправительственная организация Center for European Policy Analysis ("Центр анализа европейской политики") внесена в реестр организаций,... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T19:59
2023-11-28T19:59
2023-11-28T19:59
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Американская неправительственная организация Center for European Policy Analysis ("Центр анализа европейской политики") внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, сообщается на сайте Минюста России. Организация включена в перечень на основании решения Генпрокуратуры РФ от 23 октября 2023 года. "Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Center for European Policy Analysis, CEPA ("Центр анализа европейской политики"), США", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230803/nezhelatelnye-1887892149.html
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россия, генеральная прокуратура рф
Россия, Генеральная прокуратура РФ
Американскую НПО внесли в реестр нежелательных организаций
Минюст включил американскую НПО CEPA в перечень нежелательных организаций