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В Норвегии рассказали, сколько страна заработала на конфликте на Украине - РИА Новости, 28.11.2023
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14:49 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/norvegiya-1912371203.html
В Норвегии рассказали, сколько страна заработала на конфликте на Украине
В Норвегии рассказали, сколько страна заработала на конфликте на Украине - РИА Новости, 28.11.2023
В Норвегии рассказали, сколько страна заработала на конфликте на Украине
Норвегия в прошлом году заработала на военном конфликте на Украине около 334 миллиарда крон (28,6 миллиарда евро), сообщила телекомпания NRK со ссылкой на... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:49
2023-11-28T14:49
норвегия
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МУРМАНСК, 28 ноя – РИА Новости. Норвегия в прошлом году заработала на военном конфликте на Украине около 334 миллиарда крон (28,6 миллиарда евро), сообщила телекомпания NRK со ссылкой на диссертацию исследователей из института торговли Норвегии. "Норвегия заработала 334 миллиарда крон", - говорится в материалах исследования. Такие расчеты дополнительной прибыли приводят в своей магистерской диссертации исследователи института торговли Эйрик Хьалте и Ида Элисабет Уберг Госланд. Такую прибыль исследователи объясняют тем, что после начала военного конфликта на Украине на мировом рынке резко выросли цены на газ, что оказалось выгодно для Норвегии, в экономике которой нефтегазовая отрасль – одна из базовых. "То, что Норвегия наживается на несчастье других, достойно осуждения. Правительство делает так, что норвежцем быть стыдно", - так прокомментировал результаты расчетов лидер партии "Зеленые" Арильд Хермстад. По сообщению NRK, полученная сумма составляет примерно 27% доходов от экспорта норвежского газа в том году, если не учитывать экспорт в Великобританию. Таким образом, доходы привели к тому, что 2022 год стал рекордным для норвежского газа.
https://ria.ru/20231128/ukraina-1912342395.html
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норвегия, украина, великобритания
Норвегия, Украина, Великобритания
В Норвегии рассказали, сколько страна заработала на конфликте на Украине

NRK: Норвегия заработала на конфликте на Украине около 28,6 миллиарда евро

© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкГородская ратуша в Осло
Городская ратуша в Осло - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Городская ратуша в Осло. Архивное фото
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МУРМАНСК, 28 ноя – РИА Новости. Норвегия в прошлом году заработала на военном конфликте на Украине около 334 миллиарда крон (28,6 миллиарда евро), сообщила телекомпания NRK со ссылкой на диссертацию исследователей из института торговли Норвегии.
«
"Норвегия заработала 334 миллиарда крон", - говорится в материалах исследования. Такие расчеты дополнительной прибыли приводят в своей магистерской диссертации исследователи института торговли Эйрик Хьалте и Ида Элисабет Уберг Госланд.
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Такую прибыль исследователи объясняют тем, что после начала военного конфликта на Украине на мировом рынке резко выросли цены на газ, что оказалось выгодно для Норвегии, в экономике которой нефтегазовая отрасль – одна из базовых.
«
"То, что Норвегия наживается на несчастье других, достойно осуждения. Правительство делает так, что норвежцем быть стыдно", - так прокомментировал результаты расчетов лидер партии "Зеленые" Арильд Хермстад.
По сообщению NRK, полученная сумма составляет примерно 27% доходов от экспорта норвежского газа в том году, если не учитывать экспорт в Великобританию. Таким образом, доходы привели к тому, что 2022 год стал рекордным для норвежского газа.
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