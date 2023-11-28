https://ria.ru/20231128/nlo-1912484995.html

СМИ: секретный офис ЦРУ десятилетиями занимался поисками НЛО

СМИ: секретный офис ЦРУ десятилетиями занимался поисками НЛО - РИА Новости, 28.11.2023

СМИ: секретный офис ЦРУ десятилетиями занимался поисками НЛО

В Центральном разведывательном управлении США есть секретный отдел, который на протяжении десятилетий занимался поисками инопланетных летательных аппаратов,... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T19:45

2023-11-28T19:45

2023-11-28T20:08

в мире

сша

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Центральном разведывательном управлении США есть секретный отдел, который на протяжении десятилетий занимался поисками инопланетных летательных аппаратов, утверждает британское издание Daily Mail со ссылкой на анонимные источники, в том числе непосредственно из ЦРУ. "Секретный офис ЦРУ десятилетиями координировал поиск разбившихся НЛО по всему миру, сообщили Daily Mail многочисленные источники", — говорится в публикации. По данным одного из информаторов, у американской разведки есть "система, которая может распознавать НЛО, пока они еще замаскированы". Если "неземной" корабль приземлится, потерпит крушение или же будет сбит, на место выдвинутся специальные военные подразделения для поиска обломков. Другой источник отмечает, что для поиска НЛО за пределами США используется управление глобального офиса ЦРУ, которое предоставляет американским военным секретный доступ в районы по всему миру, даже там, где обычно США отказывают, например, в недружественных странах. Один из информаторов утверждает, что ЦРУ якобы обладает как "минимум девятью машинами" неземного происхождения, две из которых не повреждены.Конгрессмен-республиканец из штата Миссури Эрик Берлисон рассказал изданию, что сообщения источников дали ему и его коллегам повод для дальнейших расследований."Это те конкретные программы, названия которых мы пытались получить. <...> Я не могу подтвердить, что это правда. Но это, безусловно, дает нам след, по которому нужно идти", — заявил политик. Ранее власти США запустили сайт созданного в прошлом году управления по изучению различных аномальных летающих явлений, он призван информировать общественность о последних достижениях в этой сфере. На сайте между тем указано, что военные летчики по-прежнему должны докладывать о случаях встречи с неопознанными объектами своему командованию, а гражданские пилоты — диспетчерской службе, которая, в свою очередь, передает данные Управлению гражданской авиации, откуда они поступят в AARO. В августе в конгрессе прошли слушания с участием ряда бывших американских военных и разведчиков, посвященные проблеме НЛО и работе властей с сообщениями о них. Один из участников слушаний утверждал, что правительство США обладает не только обломками самих неопознанных аппаратов, но и, вероятно, останками существ, которым они принадлежат.

https://ria.ru/20231113/nlo-1909032080.html

https://ria.ru/20230727/medvedev-1886736436.html

https://ria.ru/20230914/nlo-1896388466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, центральное разведывательное управление (цру)