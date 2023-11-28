https://ria.ru/20231128/nezavisimost-1912280711.html

"На стороне России": в США заговорили о поворотном моменте на Украине

"На стороне России": в США заговорили о поворотном моменте на Украине - РИА Новости, 28.11.2023

"На стороне России": в США заговорили о поворотном моменте на Украине

Россия одержит победу в конфликте, поскольку она, в отличие от Украины, не зависит от других стран в политическом, военном и финансовом плане, заявил отставной... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T09:18

2023-11-28T09:18

2023-11-28T09:18

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 ноя —РИА Новости. Россия одержит победу в конфликте, поскольку она, в отличие от Украины, не зависит от других стран в политическом, военном и финансовом плане, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале."В сентябре и в начале этого месяца в США так и не смогли согласовать помощь Украине <…> Европейский союз обещал передать Украине миллион снарядов, но не получится сделать даже сотой доли обещанного <….>. У России нет таких проблем. Они самодостаточные, им не нужно полагаться на другие страны, на политическую ситуацию в них, как это делает Украина", — отметил он.Дэвис также подчеркнул, что в ВСУ наблюдается серьезная нехватка кадров, а это еще одна причина, почему победа Украины невозможна."С какой стороны на это ни посмотри, личный состав, логистика, возможность продолжать боевые действия, политическая сила — все это на стороне России", — подытожил он.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231127/territorii-1912024585.html

https://ria.ru/20231127/istrebitel-1912073271.html

россия

украина

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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, вооруженные силы украины