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"На стороне России": в США заговорили о поворотном моменте на Украине - РИА Новости, 28.11.2023
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09:18 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/nezavisimost-1912280711.html
"На стороне России": в США заговорили о поворотном моменте на Украине
"На стороне России": в США заговорили о поворотном моменте на Украине - РИА Новости, 28.11.2023
"На стороне России": в США заговорили о поворотном моменте на Украине
Россия одержит победу в конфликте, поскольку она, в отличие от Украины, не зависит от других стран в политическом, военном и финансовом плане, заявил отставной... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T09:18
2023-11-28T09:18
в мире
россия
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владимир путин
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МОСКВА, 28 ноя —РИА Новости. Россия одержит победу в конфликте, поскольку она, в отличие от Украины, не зависит от других стран в политическом, военном и финансовом плане, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале."В сентябре и в начале этого месяца в США так и не смогли согласовать помощь Украине &lt;…&gt; Европейский союз обещал передать Украине миллион снарядов, но не получится сделать даже сотой доли обещанного &lt;….&gt;. У России нет таких проблем. Они самодостаточные, им не нужно полагаться на другие страны, на политическую ситуацию в них, как это делает Украина", — отметил он.Дэвис также подчеркнул, что в ВСУ наблюдается серьезная нехватка кадров, а это еще одна причина, почему победа Украины невозможна."С какой стороны на это ни посмотри, личный состав, логистика, возможность продолжать боевые действия, политическая сила — все это на стороне России", — подытожил он.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231127/territorii-1912024585.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"На стороне России": в США заговорили о поворотном моменте на Украине

Дэвис: Россия победит Украину благодаря политической и военной независимости

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя —РИА Новости. Россия одержит победу в конфликте, поскольку она, в отличие от Украины, не зависит от других стран в политическом, военном и финансовом плане, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.
"В сентябре и в начале этого месяца в США так и не смогли согласовать помощь Украине <…> Европейский союз обещал передать Украине миллион снарядов, но не получится сделать даже сотой доли обещанного <….>. У России нет таких проблем. Они самодостаточные, им не нужно полагаться на другие страны, на политическую ситуацию в них, как это делает Украина", — отметил он.
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Дэвис также подчеркнул, что в ВСУ наблюдается серьезная нехватка кадров, а это еще одна причина, почему победа Украины невозможна.
"С какой стороны на это ни посмотри, личный состав, логистика, возможность продолжать боевые действия, политическая сила — все это на стороне России", — подытожил он.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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