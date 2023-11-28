"На стороне России": в США заговорили о поворотном моменте на Украине
Дэвис: Россия победит Украину благодаря политической и военной независимости
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя —РИА Новости. Россия одержит победу в конфликте, поскольку она, в отличие от Украины, не зависит от других стран в политическом, военном и финансовом плане, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.
"В сентябре и в начале этого месяца в США так и не смогли согласовать помощь Украине <…> Европейский союз обещал передать Украине миллион снарядов, но не получится сделать даже сотой доли обещанного <….>. У России нет таких проблем. Они самодостаточные, им не нужно полагаться на другие страны, на политическую ситуацию в них, как это делает Украина", — отметил он.
Дэвис также подчеркнул, что в ВСУ наблюдается серьезная нехватка кадров, а это еще одна причина, почему победа Украины невозможна.
"С какой стороны на это ни посмотри, личный состав, логистика, возможность продолжать боевые действия, политическая сила — все это на стороне России", — подытожил он.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.