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В Ростовской области завершили работы по восстановлению электроснабжения
В Ростовской области завершили работы по восстановлению электроснабжения - РИА Новости, 28.11.2023
В Ростовской области завершили работы по восстановлению электроснабжения
Энергетики в Ростовской области в основном завершили масштабные восстановительные работы на объектах, пострадавших накануне из-за непогоды, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T10:21
2023-11-28T10:21
2023-11-28T10:21
сильный шторм на черноморском побережье россии
ростовская область
происшествия
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Энергетики в Ростовской области в основном завершили масштабные восстановительные работы на объектах, пострадавших накануне из-за непогоды, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Сильный ветер в Ростовской области в понедельник привел к многочисленным повреждениям электрических сетей, без света остались около 100 тысяч жителей. К вечеру большинству из них вернули электроснабжение. "Энергетики в основном завершили масштабные восстановительные работы на объектах, пострадавших накануне из-за непогоды. Сегодня их задача - проводить проверку надежности схем ранее восстановленного электроснабжения потребителей", - написал он.Аварийные бригады продолжат отработку вновь возникающих заявок.
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сильный шторм на черноморском побережье россии, ростовская область, происшествия, василий голубев
Сильный шторм на Черноморском побережье России, Ростовская область, Происшествия, Василий Голубев
В Ростовской области завершили работы по восстановлению электроснабжения
Ростовские энергетики завершили работы по восстановлению электроснабжения