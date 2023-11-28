https://ria.ru/20231128/nepogoda-1912291465.html

В Ростовской области завершили работы по восстановлению электроснабжения

В Ростовской области завершили работы по восстановлению электроснабжения - РИА Новости, 28.11.2023

В Ростовской области завершили работы по восстановлению электроснабжения

Энергетики в Ростовской области в основном завершили масштабные восстановительные работы на объектах, пострадавших накануне из-за непогоды, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T10:21

2023-11-28T10:21

2023-11-28T10:21

сильный шторм на черноморском побережье россии

ростовская область

происшествия

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Энергетики в Ростовской области в основном завершили масштабные восстановительные работы на объектах, пострадавших накануне из-за непогоды, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Сильный ветер в Ростовской области в понедельник привел к многочисленным повреждениям электрических сетей, без света остались около 100 тысяч жителей. К вечеру большинству из них вернули электроснабжение. "Энергетики в основном завершили масштабные восстановительные работы на объектах, пострадавших накануне из-за непогоды. Сегодня их задача - проводить проверку надежности схем ранее восстановленного электроснабжения потребителей", - написал он.Аварийные бригады продолжат отработку вновь возникающих заявок.

https://ria.ru/20231127/shtorm-1912068793.html

ростовская область

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сильный шторм на черноморском побережье россии, ростовская область, происшествия, василий голубев