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В Харьковской области мужчина облил бензином и поджег подростков - РИА Новости, 28.11.2023
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22:54 28.11.2023 (обновлено: 23:44 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/neizvestnyy-1912508418.html
В Харьковской области мужчина облил бензином и поджег подростков
В Харьковской области мужчина облил бензином и поджег подростков - РИА Новости, 28.11.2023
В Харьковской области мужчина облил бензином и поджег подростков
Неизвестный облил бензином и поджег компанию подростков в Харьковской области, сообщило украинское издание "Обозреватель". РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T22:54
2023-11-28T23:44
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Неизвестный облил бензином и поджег компанию подростков в Харьковской области, сообщило украинское издание "Обозреватель". "На Харьковщине мужчина облил детей бензином и поджег", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Обозревателя". Издание также публикует видео произошедшего. Отмечается, что инцидент произошел в селе Станичное Краноградского района Харьковской области. Причины конфликта неизвестны. От действий злоумышленника пострадали пять детей: четыре девочки и юноша. Самому младшему пострадавшему 11 лет, самому старшему - 17, сообщили в издании. По информации издания, подозреваемый задержан.
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в мире, харьковская область
В мире, Харьковская область
В Харьковской области мужчина облил бензином и поджег подростков

Обозреватель: под Харьковом мужчина облил бензином и поджег группу подростков

© Fotolia / lester120Панорама Харькова, Украина
Панорама Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Fotolia / lester120
Панорама Харькова, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Неизвестный облил бензином и поджег компанию подростков в Харьковской области, сообщило украинское издание "Обозреватель".
«
"На Харьковщине мужчина облил детей бензином и поджег", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Обозревателя".
Издание также публикует видео произошедшего.
Отмечается, что инцидент произошел в селе Станичное Краноградского района Харьковской области. Причины конфликта неизвестны. От действий злоумышленника пострадали пять детей: четыре девочки и юноша. Самому младшему пострадавшему 11 лет, самому старшему - 17, сообщили в издании. По информации издания, подозреваемый задержан.
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