https://ria.ru/20231128/neizvestnyy-1912508418.html

В Харьковской области мужчина облил бензином и поджег подростков

В Харьковской области мужчина облил бензином и поджег подростков - РИА Новости, 28.11.2023

В Харьковской области мужчина облил бензином и поджег подростков

Неизвестный облил бензином и поджег компанию подростков в Харьковской области, сообщило украинское издание "Обозреватель". РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T22:54

2023-11-28T22:54

2023-11-28T23:44

в мире

харьковская область

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Неизвестный облил бензином и поджег компанию подростков в Харьковской области, сообщило украинское издание "Обозреватель". "На Харьковщине мужчина облил детей бензином и поджег", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Обозревателя". Издание также публикует видео произошедшего. Отмечается, что инцидент произошел в селе Станичное Краноградского района Харьковской области. Причины конфликта неизвестны. От действий злоумышленника пострадали пять детей: четыре девочки и юноша. Самому младшему пострадавшему 11 лет, самому старшему - 17, сообщили в издании. По информации издания, подозреваемый задержан.

https://ria.ru/20231017/pokushenie-1903245668.html

харьковская область

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в мире, харьковская область