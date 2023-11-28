https://ria.ru/20231128/navodneniya-1912307861.html

На Филиппинах погибли пять человек из-за наводнений

На Филиппинах погибли пять человек из-за наводнений - РИА Новости, 28.11.2023

На Филиппинах погибли пять человек из-за наводнений

Сильные наводнения охватили обширные районы филиппинского острова Самар, погибли по меньшей мере пять человек, сообщил во вторник сайт газеты Inquirer со... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:25

2023-11-28T11:25

2023-11-28T11:25

филиппины

в мире

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Сильные наводнения охватили обширные районы филиппинского острова Самар, погибли по меньшей мере пять человек, сообщил во вторник сайт газеты Inquirer со ссылкой на местное управление по чрезвычайным ситуациям. По его данным, все погибшие оказались жителями провинции Северный Самар. Из-за наводнения там эвакуированы 370 тысяч человек, более 61 тысячи покинули дома в провинции Восточный Самар. Вызванные дождями наводнения на острове Самар, расположенном на западе Филиппин, затронули свыше миллиона человек. Власти ожидают, что на устранение последствий наводнений и восстановление нормальной жизни там уйдет от одного до трех месяцев. Подсчитано, что ущерб от наводнения для инфраструктуры трех провинций острова и его сельского хозяйства только по предварительным данным составил 515 миллионов филиппинских песо (около 9,3 млн долларов США). В столице провинции Северный Самар городе Катарман уровень воды поднялся на несколько метров, затопив дома и дороги, сооружения по укреплению береговой линии.

https://ria.ru/20231107/navodnenie-1907861243.html

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филиппины, в мире