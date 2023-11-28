https://ria.ru/20231128/narkotiki-1912337857.html

В России разоблачили сеть нарколабораторий, управляемую с Украины

В России разоблачили сеть нарколабораторий, управляемую с Украины - РИА Новости, 28.11.2023

В России разоблачили сеть нарколабораторий, управляемую с Украины

Полиция раскрыла сеть нарколабораторий в нескольких регионах, которой руководили с территории Украины, сообщил Telegram-канал "МВД Медиа". РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T13:09

2023-11-28T13:09

2023-11-28T15:08

россия

украина

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Полиция раскрыла сеть нарколабораторий в нескольких регионах, которой руководили с территории Украины, сообщил Telegram-канал "МВД Медиа"."Установлено, что в течение нескольких лет злоумышленниками была создана целая сеть нарколабораторий в Московской, Псковской и Рязанской областях. В настоящее время полицейскими задержан 21 фигурант, из них 12 украинцев", — говорится в публикации.Только в Псковской области обнаружили около пяти тонн прекурсоров и порядка 150 килограммов готового мефедрона. Всего в рамках расследования полицейские изъяли почти полторы тонны "синтетики", а также более 35 тонн компонентов для ее изготовления.Установлено, что вербовщики искали на Украине граждан, которые впоследствии приезжали в Россию, арендовали помещения, закупали оборудование и начинали производство наркотиков.В группировке существовала четкая иерархия, соблюдалась жесткая дисциплина. Нарушителей приказов наказывали вплоть до ликвидации.Расследование ведет следственный департамент МВД.Полиция ранее уже раскрывала крупные сети нарколабораторий, которыми руководили с Украины. Так, в 2020 году силовики ликвидировали подобную структуру в Подмосковье. Тогда сразу в нескольких городах и районах области изъяли более тонны мефедрона, свыше 30 тонн прекурсоров и других реагентов. В рамках расследования задержали 11 граждан Украины и пятерых россиян.

https://ria.ru/20230527/kolokoltsev-1874566180.html

https://ria.ru/20231107/plennyy-1907811327.html

россия

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сотрудники МВД накрыли сеть нарколабораторий В России разоблачена руководимая с Украины сеть нарколабораторий, задержан 21 человек (из них 12 украинцев), изъяты почти 1,5 тонны мефедрона, сообщает МВД. Злоумышленниками была создана целая сеть нарколабораторий – в Московской, Псковской и Рязанской областях, отмечают в министерстве. 2023-11-28T13:09 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)