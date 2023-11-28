Рейтинг@Mail.ru
Студентам, участвующим в СВО, вручили награды - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/nagrady-1912264855.html
Студентам, участвующим в СВО, вручили награды
Студентам, участвующим в СВО, вручили награды - РИА Новости, 28.11.2023
Студентам, участвующим в СВО, вручили награды
Заместитель командующего по военно-политической работе 58-й армии Вооруженных сил России вручил в ходе телемоста государственные награды студентам, которые... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T05:07
2023-11-28T05:07
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
ставропольский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786894_0:184:2000:1309_1920x0_80_0_0_efa84f78fa0a270834d8cbd739c170f7.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Заместитель командующего по военно-политической работе 58-й армии Вооруженных сил России вручил в ходе телемоста государственные награды студентам, которые взяли академический отпуск и участвуют в спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе организованного телемоста между военным комиссариатом Ставропольского края и пунктами временной дислокации подразделений группировок войск на территории Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской области военнослужащие, проходящие заочное обучение в Северо-Кавказском федеральном университете, были награждены государственными наградами на передовой",- говорится в сообщении. В министерстве пояснили, что студенты российских вузов берут академические отпуска для участия в специальной военной операции, добровольно заключают контракты с МО и после прохождения полного курса боевой и специальной подготовки убывают для выполнения боевых задач по защите суверенитета страны. "Медали "За отвагу" и знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени вручены военнослужащим за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач по удержанию позиций в ходе наступления украинских националистов в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Благодаря профессионализму и умелым действиям военнослужащих российской группировки войск планы украинского командования по прорыву обороны на запорожском направлении успеха не имеют", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20231106/geroy-1907665191.html
россия
запорожская область
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786894_109:0:1854:1309_1920x0_80_0_0_95d0619bd498d3a2bb37dc631a221f26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, ставропольский край
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Ставропольский край
Студентам, участвующим в СВО, вручили награды

Замкомандующего 58-й армией вручил награды участвующим в СВО студентам

© РИА Новости / Алексей Никольский Золотая медаль "Герой России"
 Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Золотая медаль "Герой России". Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Заместитель командующего по военно-политической работе 58-й армии Вооруженных сил России вручил в ходе телемоста государственные награды студентам, которые взяли академический отпуск и участвуют в спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"В ходе организованного телемоста между военным комиссариатом Ставропольского края и пунктами временной дислокации подразделений группировок войск на территории Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской области военнослужащие, проходящие заочное обучение в Северо-Кавказском федеральном университете, были награждены государственными наградами на передовой",- говорится в сообщении.
В министерстве пояснили, что студенты российских вузов берут академические отпуска для участия в специальной военной операции, добровольно заключают контракты с МО и после прохождения полного курса боевой и специальной подготовки убывают для выполнения боевых задач по защите суверенитета страны.
"Медали "За отвагу" и знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени вручены военнослужащим за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач по удержанию позиций в ходе наступления украинских националистов в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Благодаря профессионализму и умелым действиям военнослужащих российской группировки войск планы украинского командования по прорыву обороны на запорожском направлении успеха не имеют", - отметили в Минобороны.
Герой России полковник Рустам Сайфуллин - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Тяжело раненный в зоне СВО Герой России вернулся на фронт
6 ноября, 07:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьСтавропольский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала