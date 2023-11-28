https://ria.ru/20231128/nagrady-1912264855.html

Студентам, участвующим в СВО, вручили награды

Студентам, участвующим в СВО, вручили награды - РИА Новости, 28.11.2023

Студентам, участвующим в СВО, вручили награды

Заместитель командующего по военно-политической работе 58-й армии Вооруженных сил России вручил в ходе телемоста государственные награды студентам, которые... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T05:07

2023-11-28T05:07

2023-11-28T05:07

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

ставропольский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786894_0:184:2000:1309_1920x0_80_0_0_efa84f78fa0a270834d8cbd739c170f7.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Заместитель командующего по военно-политической работе 58-й армии Вооруженных сил России вручил в ходе телемоста государственные награды студентам, которые взяли академический отпуск и участвуют в спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе организованного телемоста между военным комиссариатом Ставропольского края и пунктами временной дислокации подразделений группировок войск на территории Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской области военнослужащие, проходящие заочное обучение в Северо-Кавказском федеральном университете, были награждены государственными наградами на передовой",- говорится в сообщении. В министерстве пояснили, что студенты российских вузов берут академические отпуска для участия в специальной военной операции, добровольно заключают контракты с МО и после прохождения полного курса боевой и специальной подготовки убывают для выполнения боевых задач по защите суверенитета страны. "Медали "За отвагу" и знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени вручены военнослужащим за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач по удержанию позиций в ходе наступления украинских националистов в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Благодаря профессионализму и умелым действиям военнослужащих российской группировки войск планы украинского командования по прорыву обороны на запорожском направлении успеха не имеют", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20231106/geroy-1907665191.html

россия

запорожская область

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, ставропольский край