https://ria.ru/20231128/nagrady-1912264855.html
Студентам, участвующим в СВО, вручили награды
Студентам, участвующим в СВО, вручили награды - РИА Новости, 28.11.2023
Студентам, участвующим в СВО, вручили награды
Заместитель командующего по военно-политической работе 58-й армии Вооруженных сил России вручил в ходе телемоста государственные награды студентам, которые... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T05:07
2023-11-28T05:07
2023-11-28T05:07
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запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Заместитель командующего по военно-политической работе 58-й армии Вооруженных сил России вручил в ходе телемоста государственные награды студентам, которые взяли академический отпуск и участвуют в спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе организованного телемоста между военным комиссариатом Ставропольского края и пунктами временной дислокации подразделений группировок войск на территории Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской области военнослужащие, проходящие заочное обучение в Северо-Кавказском федеральном университете, были награждены государственными наградами на передовой",- говорится в сообщении. В министерстве пояснили, что студенты российских вузов берут академические отпуска для участия в специальной военной операции, добровольно заключают контракты с МО и после прохождения полного курса боевой и специальной подготовки убывают для выполнения боевых задач по защите суверенитета страны. "Медали "За отвагу" и знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени вручены военнослужащим за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач по удержанию позиций в ходе наступления украинских националистов в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Благодаря профессионализму и умелым действиям военнослужащих российской группировки войск планы украинского командования по прорыву обороны на запорожском направлении успеха не имеют", - отметили в Минобороны.
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россия, запорожская область, ставропольский край
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Ставропольский край
Студентам, участвующим в СВО, вручили награды
Замкомандующего 58-й армией вручил награды участвующим в СВО студентам
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Заместитель командующего по военно-политической работе 58-й армии Вооруженных сил России вручил в ходе телемоста государственные награды студентам, которые взяли академический отпуск и участвуют в спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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"В ходе организованного телемоста между военным комиссариатом Ставропольского края и пунктами временной дислокации подразделений группировок войск на территории Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской области военнослужащие, проходящие заочное обучение в Северо-Кавказском федеральном университете, были награждены государственными наградами на передовой",- говорится в сообщении.
В министерстве пояснили, что студенты российских вузов берут академические отпуска для участия в специальной военной операции, добровольно заключают контракты с МО и после прохождения полного курса боевой и специальной подготовки убывают для выполнения боевых задач по защите суверенитета страны.
"Медали "За отвагу" и знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени вручены военнослужащим за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач по удержанию позиций в ходе наступления украинских националистов в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Благодаря профессионализму и умелым действиям военнослужащих российской группировки войск планы украинского командования по прорыву обороны на запорожском направлении успеха не имеют", - отметили в Минобороны.
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