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Машины скорой помощи в Москве оснастят дефибрилляторами-мониторами - РИА Новости, 28.11.2023
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15:58 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/moskva-1912398276.html
Машины скорой помощи в Москве оснастят дефибрилляторами-мониторами
Машины скорой помощи в Москве оснастят дефибрилляторами-мониторами - РИА Новости, 28.11.2023
Машины скорой помощи в Москве оснастят дефибрилляторами-мониторами
Все машины скорой помощи в Москве к началу 2024 года оснастят современными дефибрилляторами-мониторами, сообщила заммэра столицы по вопросам социального... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T15:58
2023-11-28T15:58
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москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Все машины скорой помощи в Москве к началу 2024 года оснастят современными дефибрилляторами-мониторами, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "К началу следующего года мы планируем оборудовать весь парк новыми современными дефибрилляторами-мониторами. Из закупленных сейчас 1200 таких аппаратов почти 900 уже используются медиками. Благодаря новым мониторам московские врачи смогут еще быстрее и эффективнее оказывать помощь пациентам в экстренных ситуациях, что является первостепенной задачей скорой", - сказала Ракова, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы. В сообщении отмечается, что новые дефибрилляторы-мониторы могут дистанционно передавать клинические данные о пациентах и работать как в ручном, так и в автоматическом режиме - прибор сам проверит сердечный ритм и определит необходимость проведения дефибрилляции, а также настроит характеристики необходимого разряда. Кроме того, в новые аппараты впервые включена функция проведения капнометрии, то есть измерения концентрации углекислого газа в выдыхаемом пациентом воздухе. Это помогает эффективно контролировать состояние больного и своевременно определить момент запуска самостоятельной работы сердца, когда реанимационные мероприятия можно уже прекратить. Новые дефибрилляторы-мониторы помогают врачам стабилизировать пациента на месте при аритмии, сепсисе, тяжелом обезвоживании, инфаркте миокарда и во многих других критических состояниях.
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москва, анастасия ракова
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Анастасия Ракова

Машины скорой помощи в Москве оснастят дефибрилляторами-мониторами

© Фото : пресс-служба комплекса социального развития МосквыАнастасия Ракова
Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : пресс-служба комплекса социального развития Москвы
Анастасия Ракова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Все машины скорой помощи в Москве к началу 2024 года оснастят современными дефибрилляторами-мониторами, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"К началу следующего года мы планируем оборудовать весь парк новыми современными дефибрилляторами-мониторами. Из закупленных сейчас 1200 таких аппаратов почти 900 уже используются медиками. Благодаря новым мониторам московские врачи смогут еще быстрее и эффективнее оказывать помощь пациентам в экстренных ситуациях, что является первостепенной задачей скорой", - сказала Ракова, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.
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В сообщении отмечается, что новые дефибрилляторы-мониторы могут дистанционно передавать клинические данные о пациентах и работать как в ручном, так и в автоматическом режиме - прибор сам проверит сердечный ритм и определит необходимость проведения дефибрилляции, а также настроит характеристики необходимого разряда.
Кроме того, в новые аппараты впервые включена функция проведения капнометрии, то есть измерения концентрации углекислого газа в выдыхаемом пациентом воздухе. Это помогает эффективно контролировать состояние больного и своевременно определить момент запуска самостоятельной работы сердца, когда реанимационные мероприятия можно уже прекратить. Новые дефибрилляторы-мониторы помогают врачам стабилизировать пациента на месте при аритмии, сепсисе, тяжелом обезвоживании, инфаркте миокарда и во многих других критических состояниях.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваАнастасия Ракова
 
 
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