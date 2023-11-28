https://ria.ru/20231128/moskva-1912398276.html

Машины скорой помощи в Москве оснастят дефибрилляторами-мониторами

Машины скорой помощи в Москве оснастят дефибрилляторами-мониторами - РИА Новости, 28.11.2023

Машины скорой помощи в Москве оснастят дефибрилляторами-мониторами

Все машины скорой помощи в Москве к началу 2024 года оснастят современными дефибрилляторами-мониторами, сообщила заммэра столицы по вопросам социального... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T15:58

2023-11-28T15:58

2023-11-28T15:58

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Все машины скорой помощи в Москве к началу 2024 года оснастят современными дефибрилляторами-мониторами, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "К началу следующего года мы планируем оборудовать весь парк новыми современными дефибрилляторами-мониторами. Из закупленных сейчас 1200 таких аппаратов почти 900 уже используются медиками. Благодаря новым мониторам московские врачи смогут еще быстрее и эффективнее оказывать помощь пациентам в экстренных ситуациях, что является первостепенной задачей скорой", - сказала Ракова, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы. В сообщении отмечается, что новые дефибрилляторы-мониторы могут дистанционно передавать клинические данные о пациентах и работать как в ручном, так и в автоматическом режиме - прибор сам проверит сердечный ритм и определит необходимость проведения дефибрилляции, а также настроит характеристики необходимого разряда. Кроме того, в новые аппараты впервые включена функция проведения капнометрии, то есть измерения концентрации углекислого газа в выдыхаемом пациентом воздухе. Это помогает эффективно контролировать состояние больного и своевременно определить момент запуска самостоятельной работы сердца, когда реанимационные мероприятия можно уже прекратить. Новые дефибрилляторы-мониторы помогают врачам стабилизировать пациента на месте при аритмии, сепсисе, тяжелом обезвоживании, инфаркте миокарда и во многих других критических состояниях.

https://realty.ria.ru/20231128/dolgi-1912359099.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анастасия ракова