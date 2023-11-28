https://ria.ru/20231128/moskva-1912293707.html
Бочкарев: детский сад и школу в новой Москве сдадут в 2024 году
Бочкарев: детский сад и школу в новой Москве сдадут в 2024 году - РИА Новости, 28.11.2023
Бочкарев: детский сад и школу в новой Москве сдадут в 2024 году
Детский сад и школу суммарно почти на 1,5 тысячи мест планируется ввести в эксплуатацию за счет инвестора в 2024 году в новой Москве, сообщил заммэра столицы по РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T10:27
2023-11-28T10:27
2023-11-28T10:27
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Детский сад и школу суммарно почти на 1,5 тысячи мест планируется ввести в эксплуатацию за счет инвестора в 2024 году в новой Москве, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "На территории новой Москвы за счет внебюджетных источников ведется строительство детского сада на 350 мест общей площадью 5 тысяч квадратных метров и школы на 1,1 тысячи мест, которая займет порядка 20,1 тысячи квадратных метров. Оба соцобъекта строятся согласно инвестконтракту и будут переданы городу", – отметил Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, возле дошкольного учреждения появится зона для групповых занятий и теневые навесы, а для школьников будет организован уличный комплекс с футбольным полем, баскетбольной площадкой и беговой дорожкой на четыре полосы. В сообщении уточняется, что образовательные объекты строятся в ЖК "Первый Московский", девелопером которого является группа "Абсолют". В детском саду разместятся помещения для 14 групп, физкультурный и музыкальный залы, кружковая зона, столовая с пищеблоком и медицинский кабинет. В здании школы оборудуют учебные кабинеты, лаборатории, IT-полигон, актовый зал со сценой и гримерными, а также зоны рекреации. На первом и втором этажах предусмотрены спортивные залы.
https://ria.ru/20231127/moskva-1912046769.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Детский сад и школу суммарно почти на 1,5 тысячи мест планируется ввести в эксплуатацию за счет инвестора в 2024 году в новой Москве, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"На территории новой Москвы за счет внебюджетных источников ведется строительство детского сада на 350 мест общей площадью 5 тысяч квадратных метров и школы на 1,1 тысячи мест, которая займет порядка 20,1 тысячи квадратных метров. Оба соцобъекта строятся согласно инвестконтракту и будут переданы городу", – отметил Бочкарев
, чьи слова приводит пресс-служба столичного стройкомплекса.
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По словам заммэра, возле дошкольного учреждения появится зона для групповых занятий и теневые навесы, а для школьников будет организован уличный комплекс с футбольным полем, баскетбольной площадкой и беговой дорожкой на четыре полосы.
В сообщении уточняется, что образовательные объекты строятся в ЖК "Первый Московский", девелопером которого является группа "Абсолют". В детском саду разместятся помещения для 14 групп, физкультурный и музыкальный залы, кружковая зона, столовая с пищеблоком и медицинский кабинет. В здании школы оборудуют учебные кабинеты, лаборатории, IT-полигон, актовый зал со сценой и гримерными, а также зоны рекреации. На первом и втором этажах предусмотрены спортивные залы.