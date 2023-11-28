https://ria.ru/20231128/moskva-1912293707.html

Бочкарев: детский сад и школу в новой Москве сдадут в 2024 году

Бочкарев: детский сад и школу в новой Москве сдадут в 2024 году - РИА Новости, 28.11.2023

Бочкарев: детский сад и школу в новой Москве сдадут в 2024 году

Детский сад и школу суммарно почти на 1,5 тысячи мест планируется ввести в эксплуатацию за счет инвестора в 2024 году в новой Москве, сообщил заммэра столицы по РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T10:27

2023-11-28T10:27

2023-11-28T10:27

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229057_0:64:2746:1609_1920x0_80_0_0_c96c1bcf894866339ad151b9dce0ff5b.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Детский сад и школу суммарно почти на 1,5 тысячи мест планируется ввести в эксплуатацию за счет инвестора в 2024 году в новой Москве, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "На территории новой Москвы за счет внебюджетных источников ведется строительство детского сада на 350 мест общей площадью 5 тысяч квадратных метров и школы на 1,1 тысячи мест, которая займет порядка 20,1 тысячи квадратных метров. Оба соцобъекта строятся согласно инвестконтракту и будут переданы городу", – отметил Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, возле дошкольного учреждения появится зона для групповых занятий и теневые навесы, а для школьников будет организован уличный комплекс с футбольным полем, баскетбольной площадкой и беговой дорожкой на четыре полосы. В сообщении уточняется, что образовательные объекты строятся в ЖК "Первый Московский", девелопером которого является группа "Абсолют". В детском саду разместятся помещения для 14 групп, физкультурный и музыкальный залы, кружковая зона, столовая с пищеблоком и медицинский кабинет. В здании школы оборудуют учебные кабинеты, лаборатории, IT-полигон, актовый зал со сценой и гримерными, а также зоны рекреации. На первом и втором этажах предусмотрены спортивные залы.

https://ria.ru/20231127/moskva-1912046769.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы