https://ria.ru/20231128/moskva-1912272677.html

В Москве задержали ряд поездов на Горьковском направлении и МДЦ-4

В Москве задержали ряд поездов на Горьковском направлении и МДЦ-4 - РИА Новости, 28.11.2023

В Москве задержали ряд поездов на Горьковском направлении и МДЦ-4

Ряд поездов Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) в сторону области и МЦД-4 (D4) в сторону Железнодорожной задерживаются утром... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T07:49

2023-11-28T07:49

2023-11-28T08:05

москва

ржд

происшествия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Ряд поездов Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) в сторону области и МЦД-4 (D4) в сторону Железнодорожной задерживаются утром во вторник, сообщила дорога. "В настоящее время из-за незапланированной остановки по техническим причинам на остановочном пункте Нижегородская поезда №6624 Апрелевка-Крутое в пути задерживаются поезда дальних маршрутов Горьковского направления в сторону области и МЦД-4 в сторону Железнодорожной", - говорится в сообщении. МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры по сокращению времени опоздания поездов.Столичный дептранс также сообщил о задержке нескольких поездов в сторону Железнодорожной."На D4 задерживаются несколько поездов в сторону Железнодорожной из-за остановки состава по техническим причинам на ст. Нижегородская. К нему был направлен вспомогательный состав, который убрал его с путей", - говорится в сообщении департамента, опубликованном в Telegram-канале.Кроме того сообщается, что несколько обратных поездов в сторону Апрелевки отправятся с задержками.

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москва, ржд, происшествия