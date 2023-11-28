Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о масштабной атаке мошенников во время "черной пятницы" - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:06 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/moshenniki-1912256496.html
Эксперт рассказал о масштабной атаке мошенников во время "черной пятницы"
Эксперт рассказал о масштабной атаке мошенников во время "черной пятницы" - РИА Новости, 28.11.2023
Эксперт рассказал о масштабной атаке мошенников во время "черной пятницы"
Мошенники использовали сеть из 1700 сайтов для фишинговых атак в преддверии "черной пятницы", такую схему специалисты назвали "Хамелеон 2.0", рассказал РИА... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T01:06
2023-11-28T01:06
александр вураско
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569795356_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_4c3a15f7901ac2bcccdf27e32814c985.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мошенники использовали сеть из 1700 сайтов для фишинговых атак в преддверии "черной пятницы", такую схему специалисты назвали "Хамелеон 2.0", рассказал РИА Новости эксперт группы компаний "Солар", занимающейся кибербезопасностью, Александр Вураско. "В этом году "Черная пятница" послужила активатором фишинговой схемы "Хамелеон 2.0.", в рамках которой в преддверии дня скидок в мессенджерах стали активно рассылаться сообщения о подарках от крупных маркетплейсов и известных брендов. Специалисты Solar AURA обнаружили сеть, состоящую более чем из 1700 ресурсов, использовавшихся в целях фишинга в преддверии "черной пятницы", - сказал Вураско. Особенность этой схемы заключается в том, что пользователь не сразу попадает на вредоносный ресурс. Для его переадресации из мессенджера на фишинговый сайт используются несколько десятков ресурсов. Из-за того, что цепочка переадресаций динамически изменяется, трудно выявить сайты такого рода. Это обеспечивает максимальную стабильность и устойчивость схемы, отметили в ГК "Солар". "В целом же середина ноября с ее распродажами является тем временем, когда следует быть особенно осторожным. Это период расцвета самых разных мошеннических схем и, к сожалению, он продлится до самых новогодних праздников", - добавит эксперт. Он отметил, что большая часть выявленных ресурсов, обнаруженных в схеме "Хамелеон 2.0", располагается в доменной зоне .TOP, которая получила дурную славу благодаря тому, что количество вредоносных ресурсов в ней превышает число легитимных сайтов. Специалист объяснил, что интерес злоумышленников к подобным экзотическим зонам обусловлен возможностью автоматической регистрации доменов и мягкими политиками регистраторов. "Проведенный специалистами Solar AURA этой весной анализ доменов в зоне .TOP показал, что из 126 тысяч зарегистрированных в марте 2023 года доменных имен более 120 тысяч использовались в фишинговых компаниях или незаконном игорном бизнесе и представляли собой произвольно сгенерированные сочетания букв и цифр. Данная тенденция прослеживается и сейчас", - добавил Вураско.
https://ria.ru/20231111/moshenniki-1908867192.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569795356_102:0:1882:1335_1920x0_80_0_0_3408360c307e920d06746aefe69eaff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр вураско, экономика
Александр Вураско, Экономика
Эксперт рассказал о масштабной атаке мошенников во время "черной пятницы"

Эксперт: мошенники использовали сеть из 1700 сайтов для атак в "черную пятницу"

© Depositphotos.com / AlexShadyukМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Depositphotos.com / AlexShadyuk
Мужчина за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мошенники использовали сеть из 1700 сайтов для фишинговых атак в преддверии "черной пятницы", такую схему специалисты назвали "Хамелеон 2.0", рассказал РИА Новости эксперт группы компаний "Солар", занимающейся кибербезопасностью, Александр Вураско.
«
"В этом году "Черная пятница" послужила активатором фишинговой схемы "Хамелеон 2.0.", в рамках которой в преддверии дня скидок в мессенджерах стали активно рассылаться сообщения о подарках от крупных маркетплейсов и известных брендов. Специалисты Solar AURA обнаружили сеть, состоящую более чем из 1700 ресурсов, использовавшихся в целях фишинга в преддверии "черной пятницы", - сказал Вураско.
Особенность этой схемы заключается в том, что пользователь не сразу попадает на вредоносный ресурс. Для его переадресации из мессенджера на фишинговый сайт используются несколько десятков ресурсов. Из-за того, что цепочка переадресаций динамически изменяется, трудно выявить сайты такого рода. Это обеспечивает максимальную стабильность и устойчивость схемы, отметили в ГК "Солар".
"В целом же середина ноября с ее распродажами является тем временем, когда следует быть особенно осторожным. Это период расцвета самых разных мошеннических схем и, к сожалению, он продлится до самых новогодних праздников", - добавит эксперт.
Он отметил, что большая часть выявленных ресурсов, обнаруженных в схеме "Хамелеон 2.0", располагается в доменной зоне .TOP, которая получила дурную славу благодаря тому, что количество вредоносных ресурсов в ней превышает число легитимных сайтов. Специалист объяснил, что интерес злоумышленников к подобным экзотическим зонам обусловлен возможностью автоматической регистрации доменов и мягкими политиками регистраторов.
"Проведенный специалистами Solar AURA этой весной анализ доменов в зоне .TOP показал, что из 126 тысяч зарегистрированных в марте 2023 года доменных имен более 120 тысяч использовались в фишинговых компаниях или незаконном игорном бизнесе и представляли собой произвольно сгенерированные сочетания букв и цифр. Данная тенденция прослеживается и сейчас", - добавил Вураско.
Александр Басыров
Глава района Якутии сообщил, что мошенники рассылают сообщения от его имени
11 ноября, 16:35
 
Александр ВураскоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала