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Эксперт рассказала, какое молоко не следует употреблять с кофе - РИА Новости, 28.11.2023
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06:49 28.11.2023 (обновлено: 06:55 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/moloko-1912268171.html
Эксперт рассказала, какое молоко не следует употреблять с кофе
Эксперт рассказала, какое молоко не следует употреблять с кофе - РИА Новости, 28.11.2023
Эксперт рассказала, какое молоко не следует употреблять с кофе
Овсяное и соевое молоко "сложно" сочетаются с кофейными напитками в отличие от ряда других вкусов альтернативного молока, рассказала РИА Новости руководитель... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T06:49
2023-11-28T06:55
общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Овсяное и соевое молоко "сложно" сочетаются с кофейными напитками в отличие от ряда других вкусов альтернативного молока, рассказала РИА Новости руководитель группы бренд-бариста компании "Милфудс" Дарья Соболева. "Если мы говорим про альтернативное молоко, то есть, конечно, некоторые варианты молока, которые не всегда хорошо сочетаются с кофе. Мы проводили дегустацию разного альтернативного молока в сочетании с фильтр-кофе, и не всегда получалось вкусно ... Овсяное и соевое чуть сложнее сочетаются, потому что имеют более специфический вкус и чуть менее сладкие по сравнению с кокосовыми и ореховыми видами молока", - сообщила Соболева. Она отметила, что и банановое молоко не всегда сочетается кофейными напитками. Так, более кислотный кофе может не сочетаться с таким молоком. При этом стоит учитывать, что есть молоко от профессиональной линейки, а есть обычное для дома, и в этом случае профессиональное с кофе сочетается лучше, чем "бытовое". По словам эксперта, самое базовое и в то же время популярное альтернативное молоко - кокосовое, миндальное и ореховое. Соболева добавила, что жирность молока не влияет на вкус напитка: "Если мы берем менее жирное, то напиток будет менее плотным, чуть более водянистым. Но сказать, что кофе от этого испортится, нельзя". Она также добавила, что при непереносимости лактозы следует брать безлактозное, а не альтернативное молоко: "Альтернативное молоко - это же не молоко, это напиток, поэтому если мы хотим капучино, то лучше его делать на живом обычном молоке, даже если оно безлактозное".
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общество
Общество
Эксперт рассказала, какое молоко не следует употреблять с кофе

Эксперт Соболева: овсяное и соевое молоко плохо сочетаются с кофе

© iStock.com / PinkybirdДевушка держит чашку с кофе
Девушка держит чашку с кофе - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© iStock.com / Pinkybird
Девушка держит чашку с кофе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Овсяное и соевое молоко "сложно" сочетаются с кофейными напитками в отличие от ряда других вкусов альтернативного молока, рассказала РИА Новости руководитель группы бренд-бариста компании "Милфудс" Дарья Соболева.
«
"Если мы говорим про альтернативное молоко, то есть, конечно, некоторые варианты молока, которые не всегда хорошо сочетаются с кофе. Мы проводили дегустацию разного альтернативного молока в сочетании с фильтр-кофе, и не всегда получалось вкусно ... Овсяное и соевое чуть сложнее сочетаются, потому что имеют более специфический вкус и чуть менее сладкие по сравнению с кокосовыми и ореховыми видами молока", - сообщила Соболева.
Она отметила, что и банановое молоко не всегда сочетается кофейными напитками. Так, более кислотный кофе может не сочетаться с таким молоком. При этом стоит учитывать, что есть молоко от профессиональной линейки, а есть обычное для дома, и в этом случае профессиональное с кофе сочетается лучше, чем "бытовое".
По словам эксперта, самое базовое и в то же время популярное альтернативное молоко - кокосовое, миндальное и ореховое. Соболева добавила, что жирность молока не влияет на вкус напитка: "Если мы берем менее жирное, то напиток будет менее плотным, чуть более водянистым. Но сказать, что кофе от этого испортится, нельзя".
Она также добавила, что при непереносимости лактозы следует брать безлактозное, а не альтернативное молоко: "Альтернативное молоко - это же не молоко, это напиток, поэтому если мы хотим капучино, то лучше его делать на живом обычном молоке, даже если оно безлактозное".
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