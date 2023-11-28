https://ria.ru/20231128/mnogodetnost-1912426674.html
Путин призвал сделать многодетность нормой для всех народов России
Путин призвал сделать многодетность нормой для всех народов России - РИА Новости, 28.11.2023
Путин призвал сделать многодетность нормой для всех народов России
Традиции многодетности стоит сберегать и возрождать, они должны стать нормой для всех народов России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:43
2023-11-28T16:43
2023-11-28T17:10
россия
общество
владимир путин
всемирный русский народный собор (врнс)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Традиции многодетности стоит сберегать и возрождать, они должны стать нормой для всех народов России, заявил президент РФ Владимир Путин.Он пояснил, что у многих народов в России сохраняются традиции крепкой, многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пятеро и больше детей. И в русских семьях у многих бабушек, прабабушек детей было по семь, по восемь или даже больше, подчеркнул президент."Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России",- сказал Путин на Всемирном русском народном соборе.
https://ria.ru/20231116/donbass-1909660380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, всемирный русский народный собор (врнс)
Россия, Общество, Владимир Путин, Всемирный русский народный собор (ВРНС)
Путин призвал сделать многодетность нормой для всех народов России
Путин призвал все народы России сберегать традиции многодетности
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Традиции многодетности стоит сберегать и возрождать, они должны стать нормой для всех народов России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он пояснил, что у многих народов в России сохраняются традиции крепкой, многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пятеро и больше детей. И в русских семьях у многих бабушек, прабабушек детей было по семь, по восемь или даже больше, подчеркнул президент.
"Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России",- сказал Путин на Всемирном русском народном соборе.
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