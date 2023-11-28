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Путин призвал сделать многодетность нормой для всех народов России - РИА Новости, 28.11.2023
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16:43 28.11.2023 (обновлено: 17:10 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/mnogodetnost-1912426674.html
Путин призвал сделать многодетность нормой для всех народов России
Путин призвал сделать многодетность нормой для всех народов России - РИА Новости, 28.11.2023
Путин призвал сделать многодетность нормой для всех народов России
Традиции многодетности стоит сберегать и возрождать, они должны стать нормой для всех народов России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:43
2023-11-28T17:10
россия
общество
владимир путин
всемирный русский народный собор (врнс)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Традиции многодетности стоит сберегать и возрождать, они должны стать нормой для всех народов России, заявил президент РФ Владимир Путин.Он пояснил, что у многих народов в России сохраняются традиции крепкой, многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пятеро и больше детей. И в русских семьях у многих бабушек, прабабушек детей было по семь, по восемь или даже больше, подчеркнул президент."Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России",- сказал Путин на Всемирном русском народном соборе.
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россия, общество, владимир путин, всемирный русский народный собор (врнс)
Россия, Общество, Владимир Путин, Всемирный русский народный собор (ВРНС)
Путин призвал сделать многодетность нормой для всех народов России

Путин призвал все народы России сберегать традиции многодетности

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Традиции многодетности стоит сберегать и возрождать, они должны стать нормой для всех народов России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он пояснил, что у многих народов в России сохраняются традиции крепкой, многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пятеро и больше детей. И в русских семьях у многих бабушек, прабабушек детей было по семь, по восемь или даже больше, подчеркнул президент.
"Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России",- сказал Путин на Всемирном русском народном соборе.
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РоссияОбществоВладимир ПутинВсемирный русский народный собор (ВРНС)
 
 
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