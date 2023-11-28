https://ria.ru/20231128/mnogodetnost-1912426674.html

Путин призвал сделать многодетность нормой для всех народов России

Путин призвал сделать многодетность нормой для всех народов России - РИА Новости, 28.11.2023

Путин призвал сделать многодетность нормой для всех народов России

Традиции многодетности стоит сберегать и возрождать, они должны стать нормой для всех народов России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:43

2023-11-28T16:43

2023-11-28T17:10

россия

общество

владимир путин

всемирный русский народный собор (врнс)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Традиции многодетности стоит сберегать и возрождать, они должны стать нормой для всех народов России, заявил президент РФ Владимир Путин.Он пояснил, что у многих народов в России сохраняются традиции крепкой, многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пятеро и больше детей. И в русских семьях у многих бабушек, прабабушек детей было по семь, по восемь или даже больше, подчеркнул президент."Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России",- сказал Путин на Всемирном русском народном соборе.

https://ria.ru/20231116/donbass-1909660380.html

россия

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2023

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, владимир путин, всемирный русский народный собор (врнс)