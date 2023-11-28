https://ria.ru/20231128/mishel-1912259577.html

Венгерский эксперт раскрыл тему разговора Мишеля и Орбана, касающуюся Киева

Венгерский эксперт раскрыл тему разговора Мишеля и Орбана, касающуюся Киева - РИА Новости, 28.11.2023

Венгерский эксперт раскрыл тему разговора Мишеля и Орбана, касающуюся Киева

Глава Евросовета Шарль Мишель приезжал в Будапешт для переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о приеме Украины в Евросоюз, однако это было бы... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T02:50

2023-11-28T02:50

2023-11-28T10:23

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БУДАПЕШТ, 28 ноя - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель приезжал в Будапешт для переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о приеме Украины в Евросоюз, однако это было бы преждевременным шагом, считает политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли. В понедельник Орбан принял в Будапеште Мишеля, на встрече в присутствии венгерского министра по делам ЕС Яноша Боки обсуждалась подготовка к предстоящему в середине декабря саммиту ЕС, сообщил пресс-секретарь премьера Венгрии Берталан Хаваши. По словам Киселли, визит Мишеля состоялся на фоне того, что Орбан ранее отправил ему письмо, где пригрозил заблокировать выделение помощи Киеву со стороны Евросоюза и будущее вступление Украины в ЕС, если европейские лидеры не согласятся пересмотреть свою стратегию в отношении Украины, поскольку пока не будет проведена стратегическая оценка дотаций Киеву, брать на себя новые обязательства не стоит. "Поэтому нельзя спешить с переговорами о вступлении Украины (в ЕС - ред.) или о кредите в "пятьдесят плюс двадцать миллиардов" без исследования последствий этого и с использованием давления в СМИ, а главы государств и правительств, которые принимают основные решения, этого не обсуждали", - сказал Киселли газете Magyar Nemzet. По мнению эксперта, глава Евросовета знает, что при проведении аудита выяснилось бы, что Украина не сможет отчитаться о полученных ранее 85 миллиардах евро. Кроме того, Брюссель хочет избежать ситуации, при которой Украине пришлось бы отдать причитающиеся ей, как члену ЕС, средства из фондов сплочения и сельскохозяйственную поддержку, а все страны-члены стали бы с таком случае донорами этих средств, добавил Киселли. "Чем больше подробностей узнает европейская общественность, тем меньше она поддержала бы стремления Брюсселя. И мы видим, что все, от голландских фермеров до польских дальнобойщиков, протестуют из-за Украины. Брюссельская элита обрушивает последствия своих решений на европейцев", - сказал он. Эксперт также напомнил, что теме приема Украины в ЕС и выделения ей денег из европейского бюджета посвящен ряд вопросов венгерской национальной консультации, которая продлится до середины января. Ранее советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Венгрия на саммите ЕС предложила странам ЕС сначала разработать новую стратегию в конфликте на Украине, а потом выделять деньги Киеву. Глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что позицию Венгрии о необходимости пересмотреть европейскую стратегию в отношении конфликта на Украине разделяет ряд крупных стран ЕС. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля выделить Киеву 20 миллиардов евро на закупку оружия в последующие четыре года. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.

https://ria.ru/20231125/es-1911765763.html

https://ria.ru/20231123/es-1911232162.html

https://ria.ru/20231122/orban-1911183082.html

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